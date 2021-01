Consigli Fantacalcio 15^ giornata Serie A 2020-21

Ci siamo: dopo la sosta natalizia riparte il campionato di Serie A 2020-21, con le gare valevoli per la quindicesima giornata. È caccia al Milan capolista, vera e propria rivelazione di questo inizio stagionale, insidiata da un’Inter che, abbandonate le velleità europee, ha nel campionato l’unica possibilità di dare senso a quest’annata. Ci si attende poi una pronta risposta da parte della Juventus, uscita con le ossa rotte dalla gara contro la Fiorentina, e che non può più sbagliare se vuole reinserirsi nelle zone di vertice.

Noi di Stadiosport, come ogni vigilia di campionato, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Inter-Crotone

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere. Allenatore: Stroppa

Nell’Inter potrebbe essere l’ultimo appello disponibile per Arturo Vidal, chiamato a dimostrare il perché Conte lo abbia voluto con tanta insistenza. Stroppa è pronto a concedere una chance a Riviere dal primo minuto, nella speranza di rianimare un attacco finora abulico (appena 13 gol fatti).

Consigli Fantacalcio Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Nell’Atalanta di nuovo spazio a Pessina, dimostratosi fin qui acquisto azzeccato. Tra le file del Sassuolo, capitan Berardi dovrà essere in grado di mantenere il rendimento avuto sino a prima della sosta.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Napoli

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

Di Francesco richiama Oliva in mediana e si affida al solito Joao Pedro per avere ragione di un Napoli che, vista l’assenza di Osimhen, sarà guidato in attacco da Petagna. Un’ottima occasione per l’ex Spal, che deve ancora dimostrare di avere numeri da grande squadra.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

La Fiorentina deve dare seguito alla vittoria contro la Juventus se vuole puntare in alto. Per raggiungere lo scopo, Prandelli si affida ancora a Vlahovic di punta, apparso in gran forma nelle ultime uscite. Prima di Natale, con la maglia del Bologna, si era messo in luce il giovane Vignato. Mihajlovic gli dà ancora fiducia, sperando in un’altra prestazione come contro Torino e Atalanta.

Consigli Fantacalcio Genoa-Lazio

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Shomurodov, Destro. Allenatore: Ballardini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi S.

Nel Genoa continua ad impressionare il giovane Shomurodov, che pare aver assorbito bene l’impatto col nuovo campionato. La Lazio riparte dalla certezza Immobile, pronto a trascinare la squadra verso l’assalto all’Europa.

Consigli Fantacalcio Parma-Torino

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Karamoh; Cornelius. Allenatore: Liverani

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo

I crociati hanno goduto dell’ottimo apporto di Hernani tra novembre e dicembre e ripartono dalla sua regia per la sfida al Torino. I granata, ultimi in classifica, si aggrappano alla coppia Verdi-Belotti, gli unici che sembrino in grado di dare qualità.

Consigli Fantacalcio Roma-Sampdoria

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Nella Roma, infortunato Pedro, c’è spazio per un Lorenzo Pellegrini che sta vivendo l’annata della definitiva consacrazione nei panni di vice capitano. Con lui Villar, altra lieta sorpresa di quest’inizio stagionale, spostato in mediana accanto a Veretout. In casa Sampdoria c’è bisogno di rialzarsi dopo un periodo complicato: ci penserà Quagliarella a dare la scossa?

Consigli Fantacalcio Spezia-Verona

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo. Allenatore: Juric

Il 2020 spezzino ci aveva lasciato con uno Nzola sempre più in crescita. Sua la responsabilità di guidare l’attacco contro un Verona che ha in Tameze e Zaccagni due degli uomini più in forma.

Consigli Fantacalcio Benevento-Milan

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli

Nel Benevento Caprari-Lapadula sono stati coppia prolifica in un girone d’andata che vede i campani vicino alle zone di metà classifica. Il Milan punta ancora su Leao, cui la cura Pioli sembra aver maggiormente beneficiato, visti i quattro gol messi a segno quest’anno.

Consigli Fantacalcio Juventus-Udinese

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Gotti

Nella Juventus, nonostante il periodo difficile, si è messo in mostra McKennie, ormai diventato titolare fisso in mediana. Gotti confida, come sempre, nella classe di De Paul e in un Pereyra apparso rivitalizzato dal ritorno ad Udine, pronto ora a giocare lo “scherzetto” alla sua ex squadra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS