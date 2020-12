Consigli Fantacalcio 14^ giornata Serie A 2020-21

Nuovo turno infrasettimanale per la Serie A. La quattordicesima giornata, ultima di questo 2020, si apre con Parma-Crotone e si chiude con il derby ligure tra Genoa e Spezia. Noi di Stadiosport vi offriamo, come sempre, preziosi consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Crotone-Parma

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Zanellato, Reca; Simy, Riviere. Allenatore: Stroppa

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta; Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Nel Crotone potrebbe essere il giorno di Riviere, che dovrebbe prendere il posto di Messias in attacco. Nel Parma sta giocando bene Hernani, che continuerà a guidare i suoi in mezzo al campo.

Consigli Fantacalcio Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

La Juventus si affida alla stella di Cristiano Ronaldo, capocannoniere assoluto del torneo. Prandelli cerca risposte dalla sua squadra, e prova a ripartire dalla buona prestazione di Vlahovic contro il Verona.

Consigli Fantacalcio Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. Allenatore: Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Nel Verona punteremmo su Veloso, apparso lucido nel guidare i propri compagni in queste ultime gare. L’Inter si aspetta grandi risposte da uomini come Vidal: che sia la gara del rilancio per il cileno?

Consigli Fantacalcio Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Al. Miranchuk; Muriel. Allenatore: Gasperini

Nel Bologna, Vignato ha giocato una buona gara contro il Torino e verrà riconfermato titolare. L’Atalanta si affida alla classe di Ilicic, in netta ripresa dopo l’inizio difficile.

Consigli Fantacalcio Milan-Lazio

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Calhanoglu, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Hauge; Leao. Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi

Nel Milan, Leao, fresco di record, punta a segnare ancora contro la Lazio. Immobile sembra aver ritrovato una buona vena realizzativa e dovrà caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco.

Consigli Fantacalcio Napoli-Torino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Il Napoli cerca di risorgere attraverso i colpi del suo capitano, Lorenzo Insigne, e di uno Zielinski sempre più imprescindibile negli schemi di Gattuso. Giampaolo si aggrappa a Belotti, unico in grado di trascinare la squadra granata.

Consigli Fantacalcio Roma-Cagliari

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Karsdorp; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

Nella Roma torna Villar dal primo minuto per confermare quanto di buono fatto nel recente periodo. Il Cagliari si affida alle giocate di Joao Pedro e spera nel redivivo Simeone, che si è ripreso il posto “sottrattogli” da Pavoletti.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Sampdoria che si affida alle due mezzali,Jankto ed Ekdal, apparse in gran forma nell’ultimo periodo. Per il Sassuolo il nome da tenere segnato è quello del “solito” Berardi.

Consigli Fantacalcio Udinese-Benevento

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto. Allenatore: Gotti

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi S.

Gotti continua a puntare su Pussetto in attacco e si auspica che i vari De Paul e Pereyra mantengano il loro grande rendimento. Inzaghi può contare su un attacco di “lusso” per una neopromossa: da Caprari, ad Insigne, a Lapadula c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Consigli Fantacalcio Spezia-Genoa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

GENOA (4-4-2): Perin; Zappacosta, Bani, Masiello, Criscito; Pjaca, Radovanovic, Rovella, Czyborra; Shomurodov, Pandev. Allenatore: Ballardini

Lo Spezia ha sicuramente in Nzola l’uomo più pericoloso e voglioso di riscatto, dopo una prova incolore contro l’Inter. Ballardini potrebbe decidere di affidarsi agli uomini che hanno giocato di più per iniziare il suo nuovo corso sulla panchina genoana. Occhio a Shomurodov, sempre più rivelazione del “Grifone”.

