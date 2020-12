Consigli Fantacalcio 13a giornata Serie A 2020-21

Con il turno infrasettimanale in archivio, la Serie A si appresta a vivere la sua tredicesima giornata. Tra le gare di cartello, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli che chiudono il programma. Noi di Stadiosport, come ad ogni vigilia, vi diamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Verona

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

La Fiorentina di Prandelli, ancora a caccia di una vera identità, si affida al tridente “classico” Callejòn-Vlahovic-Ribery per provare a ripartire. Nel Verona occhio a Zaccagni, artefice di un grande inizio di campionato.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Crotone

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, A. Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, S. Molina, Petriccione, E. Henrique, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

La Sampdoria ha riscoperto, contro il Verona, un grande Ekdal. Nel Crotone continua a stupire Junior Messias, cui Stroppa si affida ormai in ogni gara.

Consigli Fantacalcio Parma-Juventus

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius. Allenatore: Liverani

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Kulusevski; Morata, C. Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Liverani si affida a Cornelius dopo il buon ingresso contro il Cagliari. Nella Juventus, nuova chance per Ramsey, mentre Morata e Ronaldo sono a caccia del riscatto.

Consigli Fantacalcio Benevento-Genoa

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Dabo, Hetemaj; Iago Falquè, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi

Genoa (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Rovella, Badelj, Sturaro; Pjaca, Scamacca. Allenatore: Maran

Nel Benevento punteremmo su Caprari, apparso in forma contro la Lazio. Nel Genoa ha brillato particolarmente Sturaro che, dovesse confermare la grande prestazione contro il Milan, sarebbe senza dubbio una pedina da spendere.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Udinese

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti

Nel Cagliari punteremmo su Simeone, entrato bene nella sfida contro il Parma. L’Udinese si affida a Pussetto e De Paul, autori di ottime prestazioni recentemente.

Consigli Fantacalcio Inter-Spezia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

Nell’Inter potrebbe essere la gara di Lautaro Martinez, tornato splendidamente dopo la panchina contro il Cagliari. Lo Spezia si affida a Nzola, reduce da una doppietta e dimostratosi puntuale in zona gol.

Consigli Fantacalcio Milan-Sassuolo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli

Nel Sassuolo ha brillato particolarmente Traoré: in gol contro la Fiorentina, vuole ripetersi anche col Milan. I rossoneri cercano la pronta reazione di Leao e Rebic, ma hanno ritrovato un grande Calabria.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovksyi; Zapata. Allenatore: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Gasperini conferma Malinovskyi dopo la bella gara disputata contro la Juventus. Nella Roma brilla la stella di Villar, probabile titolare anche contro l’Atalanta.

Consigli Fantacalcio Lazio-Napoli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

La Lazio prova a riscattarsi dalla prova incolore offerta a Benevento e lo fa affidandosi alla coppia Correa-Caicedo. Brillante contro l’Inter, Zielinski è pronto a prendere per mano la propria squadra. Servirà la sua regia per ottenere un risultato positivo nel big match dell’Olimpico.

