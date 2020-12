Consigli Fantacalcio 12^ giornata Serie A 2020-21

La Serie A è pronta a tornare subito in campo con il turno infrasettimanale valevole per la dodicesima giornata. Tra martedì e giovedì si giocano dieci gare di un campionato che diventa sempre più avvincente con il passare delle settimane. Noi di Stadiosport, come di consueto, vi andiamo a dare i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Crotone-Udinese

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Allenatore: Gotti

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Eduardo, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

Nell’Udinese Lasagna dovrebbe riprendersi una maglia dal primo minuto. Stroppa non può far altro che puntare su Messias, reduce da una doppietta allo Spezia.

Consigli Fantacalcio Benevento-Lazio

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Iago, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

Nel Benevento chance dal primo minuto per Improta e Iago Falque. Dall’altra parte, la Lazio si affida alla coppia collaudata Immobile-Correa.

Consigli Fantacalcio Juventus-Atalanta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. Allenatore: Pirlo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Pirlo ritrova Morata nelle migliori condizioni e lo schiera subito titolare contro l’Atalanta, nonostante Dybala abbia offerto una buona prova contro il Genoa. Gasperini si affida al suo undici migliore, confidando nelle giocate di Ilicic e nei gol di Zapata.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Barreca; Amrabat, Borja Valero, Castrovilli; Callejón, Kouamé, Ribery. Allenatore: Prandelli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

La Fiorentina prova a rialzarsi e lo fa con Kouamé, supportato ai lati da Callejòn e Ribery. Nel Sassuolo ancora spazio a Raspadori, diventato una sorta di titolare aggiunto dopo l’infortunio di Caputo.

Consigli Fantacalcio Genoa-Milan

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Maran

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Pioli

Nel Genoa ci sarà spazio per la coppia Scamacca-Shomurodov, con l’ucraino sempre più addentro dei meccanismi di Maran. Pioli rilancia i giovani Hauge e Saelemakers, che agiranno sulla linea della trequarti.

Consigli Fantacalcio Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens. Allenatore: Gattuso

Inter confermata rispetto alla trasferta di Cagliari, con l’eccezione del solo Lautaro, che partirà titolare al posto di Sanchez.

Il Napoli schiera il solito “tridente” Lozano-Zielinski.Insigne alle spalle di Mertens e ritrova Bakayoko in mezzo al campo.

Consigli Fantacalcio Parma-Cagliari

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Liverani

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, João Pedro, Sottil; Cerri. Allenatore: Di Francesco

Parma reduce dal pareggio di San Siro, che ha messo in luce uno splendido Hernani. All’ex Zenit toccheranno compiti di regia anche contro il Parma. Di Francesco promuove Cerri in attacco, dopo l’ingresso positivo contro l’Inter. Le sorti dei sardi passano però per i piedi di Joao Pedro, che si è fatto trovare sempre pronto quest’anno.

Consigli Fantacalcio Spezia-Bologna

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estévez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Paz; Svanberg, Poli; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Ci si aspetta una pronta reazione da entrambe le squadre, dopo gli ultimi Ko disastrosi. Nello Spezia consigliamo Farias, a segno contro il Crotone. Il Bologna ha mostrato un Barrow discreto, nonostante la pioggia di gol subita dalla Roma: può essere la sua partita?

Consigli Fantacalcio Verona-Sampdoria

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Ramírez; Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

Nel Verona promuoviamo Magnani e Tameze, autori di un’ottima prestazione contro la Lazio. Alla Sampdoria sta mancando Quagliarella, recentemente un po’ “appannato”. A Gabbiadini il compito di trascinare la squadra.

Consigli Fantacalcio Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Ibanez, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Bonazzoli, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Nella Roma hanno brillato parecchio Pellegrini e Veretout, che tessono il gioco di Fonseca con tempi e tocchi da alta scuola, come dimostrano i due assist messi a segno contro il Bologna. Ma tutta la squadra capitolina è in salute, per cui vi consigliamo di tenere in considerazione anche Spinazzola e Karsdrop. Il Torino, prossimo al naufragio, si affida ancora a Bonazzoli, uno dei pochi salvabili nella sconfitta contro l’Udinese.

