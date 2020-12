Consigli Fantacalcio 11^ giornata Serie A 2020-21

La Serie A si avvia a disputare il suo undicesimo turno dopo la prolifica due giorni di coppe che ha già qualificato tre italiane agli ottavi di Champions, in attesa dei risultati di Europa League. Noi di Stadiosport, come sempre, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Benevento

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Lapadula, Caprari. Allenatore: F. Inzaghi

Il Sassuolo ripropone il giovane Raspadori in attacco, supportato dal tridente Berardi, Djuricic e Boga. Il Benevento schiererà la squadra migliore a disposizione, con Caprari, Lapadula e Insigne che proveranno a sfiancare la difesa avversaria. Occhio al rientro di Barba, sulla sinistra, dal primo minuto.

Consigli Fantacalcio Crotone-Spezia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

Undici consolidato per il Crotone, con il giovane Vulic che sta riuscendo a ritagliarsi sempre maggior spazio grazie alle buone prestazioni offerte.

Spezia in campo col miglior undici a disposizione, con Nzola che ha segnato anche nell’ultimo incontro e appare in forma.

Consigli Fantacalcio Torino-Udinese

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Gotti

Torino che conferma per sommi capi la formazione vista nel derby, con la sola eccezione di Lukic che partirà titolare. Bene Belotti contro la Juve. Sua sarà la responsabilità di trascinare la squadra.

Nell’Udinese si prepara la coppia Okaka-Pussetto. Vedremo se De Paul riuscirà a confermare il suo splendido momento di forma. Al posto di Arslan, squalificato, si prepara Walace dal primo minuto.

Consigli Fantacalcio Lazio-Verona

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

Nella Lazio pronta la coppia Immobile-Caicedo, con Fares che prova a riscattare le sue scialbe prestazioni sull’out di sinistra.

Il Verona conferma la formazione che ha pareggiato contro il Cagliari, con la sola novità del giovane Magnani in difesa al posto di Ceccherini. Vedremo se Di Carmine riuscirà a sbloccarsi in campionato. Il sottoscritto schiererebbe Zaccagni, apparso in ottima forma nell’ultima gara.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Di Francesco conferma la formazione vista contro il Verona, eccezion fatta per Tripaldelli, sostituito da Lykogiannis. Ottimo rendimento per Pavoletti, che punta a riconfermarsi dopo il lungo infortunio.

Inter che deve provare a smaltire le delusioni di Champions. Conte ci prova lanciando Perisic dal 1′, ma tutti si aspettano qualcosa in più da Lautaro.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Pessina, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

L’Atalanta propone Ruggeri sulla sinistra e spera nel suo tridente di punta per fare male a una Fiorentina in piena crisi.

Prandelli ci riprova con la stessa formazione che ha pareggiato contro il Genoa. Unica importante novità, il rientro di Bonaventura dal primo minuto: basterà?

Consigli Fantacalcio Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Il Bologna si conferma negli uomini e spera ancora una volta in una grande prestazione di Soriano per avere ragione di una Roma che, viceversa, ha l’incombenza di sostituire Pedro: basterà Carles Perez?

Consigli Fantacalcio Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; A. Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Nel Napoli torna Fabiàn Ruiz a centrocampo, nonostante la buona prova di Demme contro il Crotone. La Samp propone Verre in attacco, al fianco di un Quagliarella già a quota 5 quest’anno.

Consigli Fantacalcio Genoa-Juventus

GENOA (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Shomudorov, Scamacca. Allenatore: Maran

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Nel Genoa trova spazio il giovane Shomudorov, sempre più preso in considerazione da Maran, mentre Pjaca riparte dalla panchina, nonostante il gol contro la Fiorentina.

Juve galvanizzata dalla vittoria in Champions e che dà ancora fiducia a Dybala: che sia la serata giusta per ripartire?

Consigli Fantacalcio Milan-Parma

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic Allenatore: Pioli

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius. Allenatore: Liverani

Squadra che vince (e convince) non si cambia, allora Pioli conferma l’undici visto contro la Samp, con Tonali in cabina di regia. Proprio all’ex Brescia, forse, si chiede il salto di qualità definitivo.

Le speranze del Parma sono invece affidate al duo Cornelius-Gervinho, che non ha espresso il meglio di sè finora.

