Consigli Fantacalcio 10^ giornata Serie A 2020-21

La Serie A 2020-21 va in doppia cifra, con il decimo turno, che prenderà il via domani, a proporre il “Derby della Mole” in qualità di piatto forte. Noi di Stadiosport, come di consueto, vi proponiamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Spezia-Lazio

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; A.Pereira, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

Spezia con quello che sta diventando ormai il tridente “tipo”: Gyasi-Nzola-Farias. Nella Lazio, chance dal primo minuto ad Andreas Pereira.

Consigli Fantacalcio Juventus-Torino

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, C. Ronaldo. Allenatore: Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti. Allenatore: Giampaolo

Pirlo schiera Dybala con Ronaldo e Chiesa, concedendo inoltre spazio ad Arthur. Giampaolo si affida alla solita coppia Zaza-Belotti, con Singo ormai inamovibile sulla destra.

Consigli Fantacalcio Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

Nell’Inter ancora presente Sanchez dal primo minuto. Il Bologna, dopo la sfuriata di Mihajlovic in conferenza per presunte fughe di informazioni dallo spogliatoio, torna al 4-2-3-1 con il giovane Hickey confermato a sinistra.

Consigli Fantacalcio Verona-Cagliari

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

Juric si affida ad uno Zaccagni in stato di grazia per l’importante sfida al Cagliari, mentre l’unica punta sarà ancora Di Carmine. Il Cagliari schiera ancora un Pavoletti ormai del tutto recuperato e pronto a dire la propria in avanti.

Consigli Fantacalcio Parma-Benevento

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Iacoponi; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Gervinho; Cornelius. Allenatore: Liverani

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Tello, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Nel Parma, il giovane Brunetta agirà a supporto di Cornelius insieme a Gervinho. C’è Hernani a centrocampo. Nel Benevento di nuovo spazio a Caprari, tornato in campo contro la Juventus. In difesa, occhio al rientro di Tuia dal primo minuto.

Consigli Fantacalcio Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

Poche novità di formazione, da una parte e dall’altra, con Cristante che potrebbe agire ancora da centrale vista l’emergenza in difesa per Fonseca.

Consigli Fantacalcio Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Forestieri. Allenatore: Gotti

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini

L’Udinese si affida ancora alle magie di De Paul e all’opportunismo di Forestieri. Nell’Atalanta resiste Pessina, a supporto di Ilicic e Muriel.

Consigli Fantacalcio Crotone-Napoli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

Crotone confermato negli uomini e nei ruoli, con Petriccione in mediana e la coppia Messias-Simy a creare pericoli davanti.

Nel Napoli torna Bakayoko a centrocampo, mentre Osimhen resta ancora in panchina.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore: Pioli

Sampdoria fondamentalmente confermata nel modulo e negli uomini, con Gabbiadini-Quagliarella di punta. Nel Milan ci sono Saelemakers e Diaz sugli esterni, mentre Rebic sostituisce ancora l’infortunato Ibrahimovic.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejòn, Vlahovic, Ribery. Allenatore. Prandelli

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, C. Zapata, Bani; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. Allenatore: Maran

Nella Fiorentina spazio a Callejòn esterno, con Vlahovic di punta. Il Genoa affida le chiavi della porta ad Alberto Paleari, vista l’assenza di Perin per infortunio.

