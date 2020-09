Consigli Fantacalcio 1° Giornata Serie A 2020-2021

Dopo la breve pausa estiva ecco che Sabato 19 rialza il sipario sul teatro della Serie A 2020-2021 e con esso ritorna puntuale l’appuntamento con il Fantacalcio. Nel corso della stagione vi seguiremo passo passo nella scelta dei giocatori giusti da utilizzare con consigli, probabili formazioni e complete analisi della gare in programma.

Il massimo campionato di calcio apre alle 18:00 di Sabato con Fiorentina-Torino per poi chiudere il weekend calcistico con l’incontro del Monday Night fra Milan e Bologna.

Tre le partite rinviate in questo primo turno: Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta. I tre incontri verranno poi recuperati Mercoledi 30 Settembre con gli incontri del Ciro Vigorito e della Dacia Arena programmati alle 18:00 mentre il big match dell’Olimpico avrà inizio alle ore 20:45.

Il primo turno di Serie A suscita da sempre l’attenzione di tutti nel vedere all’opera le 20 squadre iscritte e anche i Fantallenatori non aspettano altro che raccogliere i risultati sperati con i calciatori scelti per le proprie squadre. Si, ma chi schierare ?

FIORENTINA-TORINO (Sabato ore 18:00)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Bonaventura, Castrovilli, Lirola; Ribery, Kouame.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meitè, Linetty, Rincon; Verdi; Belotti, Zaza.

Il colpaccio del nostro Fantacalcio potrebbe essere Milenkovic, difensore con il vizio del gol e che potrebbe regalare alla nostra squadra bonus preziosi. Intriga Bonaventura, con Chiesa si va sul sicuro. Nel Toro Izzo potrebbe essere la sorpresa, ma occhio ai cartellini. Verdi con il nuovo tecnico Giampaolo potrebbe ripetere l’exploit di Bologna. Belotti solito bomber.

VERONA-ROMA (Sabato ore 20:45)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Benassi; Di Carmine

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretotu, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

L’Hellas dopo il bel campionato dello scorso anno ha voglia di ripetersi anche in questa stagione. Faraoni potrebbe essere la sorpresa nell’undici di Juric, Benassi garantisce rendimento costante mentre Di Carmine potrebbe essere il bomber sorpresa. Stepinski parte dai box. La Roma ha voglia di conquistare l’Europa che conta e allora Veretout e Mkhitaryan saranno gli uomini giusti su cui puntare. Probabile ultima con la casacca giallorossa per Dzeko, al suo posto dalla prossima giornata ci sarà Milik.

PARMA-NAPOLI (Domenica ore 12:30):

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Grassi; Gervinho; Inglese, Cornelius

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Mertens, Osimhen, Insigne

Al Tardini va di scena il primo lunch match della stagione. Bruno Alves ottimo difensore, Kucka potrebbe essere il vostro centrocampista di riserva. Il 4-3-3 di Gattuso potrebbe diventare un 4-2-3-1 nel corso della stagione. Di Lorenzo più affidabile di Mario Rui in termine di cartellini. Zielinski garantisce ottimi bonus da assist. Oshimen vuole dimostrare il suo valore anche in campionato.

GENOA-CROTONE (Domenica ore 15:00)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Zapata; Ghiglione, Lerager, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamomti, Pandev

CROTONE (3-5-2) Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Riviere, Simy

Al Marassi va di scena subito uno scontro salvezza. Perin può essere una buona soluzione, meno affidabili i 3 centrali di difesa. Criscito da buon rigorista va preso assolutamente. Nel frattempo che aspettiamo l’esplosione di Pinamonti noi prendiamo Pandev. Il Crotone è una delle tre neopromosse. Rispoli può fare qualche assist, Benali non disdegna il gol. Simy attaccante di riserva.

SASSUOLO-CAGLIARI (Domenica ore 18:00)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari; Kyriakopoulos, Locatelli, Obiang; Brardi, Djuricic, Haraslin; Caputo

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro

La difesa traballante del Sassuolo stavolta non può farci puntare su Consigli. Locatelli potrebbe finalmente consacrasi nell’Olimpo dei grandi giocatori, Djuricic è un punto saldo di De Zerbi e può essere la sorpresa. Una squadra senza Ciccio Caputo non si consegna. Cragno buon portiere ma per la difesa del Cagliari vale lo stesso discorso fatto per quella del Sassuolo. Simeone e Joao Pedro potrebbero essere i colpacci.

JUVENTUS-SAMPDORIA (Domenica ore 20:45)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Ramsey, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

SAMPDORIA (4-4-2-): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshid, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella

Comincia contro la Samp di Claudio Ranieri l’avventura sulla panchina della Juventus per Andrea Pirlo. Szczesny è tra i migliori tre portieri che il nostro campionato ci offre. Uno fra Bonucci e Chiellini va preso assolutamente. Douglas Costa parte dalla panchina ma non è da escludere che il brasiliano possa pian piano essere un titolare fisso negli unidici di Pirlo. Kulusevski sostituisce l’acciaccato Dybala e al fianco di CR7 potrebbe fare faville. Ronaldo non ha bisogno di presentazioni.

MILAN-BOLOGNA (Lunedi ore 20:45)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria,Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

La trattativa per il rinnovo di Donnarumma al MIlan non è ancora partita, intanto il portiere rossonero in questa giornata potrebbe garantire un clean sheet. Theo Hernandez molto affidabile, Calhanoglu va preso per il fattore calci piazzati. Ibra è Ibra. Dominguez può essere la sorpresa, Musa Barrow vuole stupire tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

