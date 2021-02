Consgli Fantacalcio 21^ giornata Serie A 2020-21

Secondo turno di ritorno della Serie A che potrebbe dirci molto su quelle che saranno le ambizioni della Juventus di Pirlo, impegnata nel big match contro la Roma, sabato alle 18:00. Attesa a un match insidioso anche l’Inter, che sarà di scena all’Artemio Franchi di Firenze nel primo match di questo turno. Giornata, sulla carta, favorevole al Milan, che se la vedrà col Crotone. Ma il campionato ci ha insegnato che non ci si può mai distrarre e ogni gara è una storia a sè. Noi di Stadiosport, come ogni viglia di campionato, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Fiorentina-Inter

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Callejon, Vlahovic. Allenatore: Montella

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

Prandelli ha ritrovato il miglior Ribery e può contare sul buon momento di Bonaventura, un gol e un assist nelle ultime uscite. Nell’Inter torna Lukaku dal primo minuto e Conte sorride, viste le difficoltà accusate in Coppa contro la Juve, con la squadra nerazzurra incapace di giocare sul profondo, come suo solito.

Consigli Fantacalcio Atalanta-Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Miranchuk: D. Zapata. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola

L’Atalanta ha scoperto Maehle, già titolare in Coppa contro il Napoli. Il Toro si aggrapperà ancora al suo ariete più pericoloso, Belotti, che sta trascinando la squadra.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Spezia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Agoumé, Acampora; Gyasi, Galabinov, Farias. Allenatore: Italiano

Boga sta ritrovando una certa continuità di prestazione e proverà a guidare il Sassuolo anche contro lo Spezia, che deve rinunciare ancora a Nzola, ma ha in Galabinov una torre pi che affidabile.

Consigli Fantacalcio Juventus-Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca

Ronaldo, che ha già punito la Roma con una doppietta all’andata, punta a ripetersi per dare seguito ai due gol di San Siro. Nella Roma Borja Mayoral ha ereditato la maglia da titolare di Dzeko, ma ha dimostrato di non reggere affatto la pressione e potrebbe essere la sorpresa del big match.

Consigli Fantacalcio Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gattuso

Destro è l’uomo in più del Genoa, attaccante rigenerato che sta segnando con continuità. Nel Napoli c’è l’onnipresente Lozano, che ha già accumulato un bottino di nove gol e tre assist. A lui si aggrappa Gattuso per trovare gol e pericolosità in attacco.

Consigli Fantacalcio Benevento-Sampdoria

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Nel Benevento vi consigliamo di puntare su Viola, autore di una buona prestazione contro il Torino. Nella Sampdoria l’uomo del momento è Keita, che ha ritrovato se stesso sotto la guida di Ranieri.

Consigli Fantacalcio Milan-Crotone

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. Allenatore: Stroppa

Ibrahimovic è l’uomo che guida il Milan con i suoi gol. Nel Crotone, assente Messias, c’è da tenere d’occhio Simy.

Consigli Fantacalcio Udinese-Verona

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. Allenatore: Gotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

Pereyra sta disputando una buona stagione ed è sicuramente un uomo su cui puntare. Dall’altra parte scegliamo Zaccagni, pronto a riscattarsi dopo una prestazione un po’ sottotono contro la Roma.

Consigli Fantacalcio Parma-Bologna

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Vignato; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

Il Parma stenta a riprendersi anche sotto la guida di D’Aversa, ma ha in Kucka e Gervinho due uomini sempre pericolosi.

Il Bologna si affida alle buone prestazioni di Soriano r Tomiyasu, oltre ad avere in Skorupski una certezza tra i pali.

Consigli Fantacalcio Lazio-Cagliari

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi S.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Nainggolan; Sottil, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Di Francesco

Nella Lazio vi consigliamo di puntare su Immobile, che può essere decisivo da un momento all’altro della gara. Nandez sta attraversando un buon periodo di forma: è lui la carta da scegliere nel Cagliari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS