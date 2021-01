Consigli Fantacalcio 18^ giornata Serie A 2020-21

Dopo le gare degli ottavi di Coppa Italia torna in campo la Serie A. La diciottesima giornata, penultima del girone di andata, si apre col “botto”: il derby della capitale vedrà infatti contrapposte una Roma pienamente lanciata nelle zone alte della classifica e una Lazio in ripresa, dopo una prima parte di stagione un po’ altalenante.

Chiude il programma della domenica il derby d’Italia tra Juventus ed Inter, gara che dirà molto sul destino di questo campionato. Dovessero vincere i bianconeri, tornerebbero prepotentemente a vestire il ruolo di favoriti. L’Inter, invece, può puntare solo sul campionato, per cui una sconfitta potrebbe gettare Conte nell’occhio del ciclone. Noi di Stadiosport, come di consueto ad ogni vigilia di campionato, vi offriamo i consigli per il vostro Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio Lazio-Roma

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi S.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Lazio senza Fares, ancora con Marusic sulla sinistra. Immobile-Caicedop costituiscono i maggiori pericoli per Fonseca che, dal canto suo, può contare su un emergente Villar, nonché sulla classe di Mkhitaryan, che sta disputando una stagione di altissimo profilo. Lo diciamo in questa sede, pronti ad essere smentiti: potrebbe essere il derby dell’armeno.

Cosigli Fantacalcio Bologna-Verona

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric

Il Bolgna deve riscattare la brutta prova offerta contro il Genoa la scorsa settimana. Nell’occasione ha comunque brillato il giapponese Tomyiasu, diventato ormai una certezza della retroguardia rossoblù.

Nel Verona continuiamo a suggerirvi il nome di Zaccagni, autore fin qui di una stagione sopra le aspettative, (quattro reti e sei assist), e ormai pronto al salto verso una grande squadra.

Consigli Fantacalcio Torino-Spezia

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. Allenatore: Giiampaolo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. Allenatore: Italiano

Nel Torino sta emergendo il giovane Singo, vera freccia della corsia di sinistra, che sta attirando su di sé l’interesse di diverse squadre importanti. Nello Spezia potrebbe riposare Nzola, in gol contro la Sampdoria. Italiano può comunque contare su un Pobega in costante crescita dopo un inizio un po’ in sordina. Il giovane scuola Milan è pronto per dirigere la squadra prendendo le redini del centrocampo.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Udinese

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Gotti

Damsgaard è stata una delle poche note positive contro lo Spezia. Il giovane danese sta trovando la propria dimensione nel ruolo di seconda punta e potrebbe essere decisivo anche nella gara contro l’Udinese. I friulani si godono un De Paul ormai pienamente maturo e sempre più leader tecnico-motivazionale della squadra. Con lui a dare geometrie ed imprevedibilità a centrocampo, Gotti ha sempre un’arma in più per risolvere le gare.

Consigli Fantacalcio Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Kouamé. Allenatore: Prandelli

Il Napoli deve scrollarsi di dosso le scorie di questo ultimo periodo. Gattuso può contare su un Lozano indemoniato e su Zielinski,attualmente tra i migliori interpreti in Europa nel ruolo di mezzala. Prandelli potrebbe ridare fiducia in attacco a Kouamé, dopo la bella prestazione offerta contro l’Inter.

Consigli Fantacalcio Crotone-Benevento

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, P. Pereira; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Hetemaj, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Nel Crotone, inutile quasi ribadirlo, sarà Messias l’uomo su cui puntare al Fantacalcio, visto il rendimento sorprendente e costante che sta avendo quest’anno.

Il Benevento poggia sulla solita batteria offensiva letale e variegata: Insigne, Sau, Lapadula, ciascuno può andare in gol e farvi guadagnare punti preziosi.

Consigli Fantacalcio Sassuolo-Parma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Locatelli; Traoré, Defrel, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Balogh, Giu. Pezzella; Cyprien, Brugman, Kuric; Kucka, Conrelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Nel Sassuolo vi consigliamo di affidarvi a Maxime Lopez, che ci è apparso in forma anche in Coppa Italia contro la Spal. Occhio anche a Defrel, in gol contro la Juventus.

Il nuovo Parma di D’Aversa si è subito affidato a Gervinho: sarà lui l’uomo della rinascita?

Consigli Fantacalcio Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini

Muriel è in gran forma, come dimostra l’impatto avuto sulla sfida con il Benevento. Nel Genoa scegliamo Shomurodov, autore di un assist anche contro il Bologna.

Consigli Fantacalcio Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore. Conte

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Nell’Inter Lukaku continua ad essere uomo imprescindibile, come dimostra la vittoria di Coppa contro la Fiorenina. Danilo è l’uomo in più della Juve, quello su cui conviene puntare visto l’attuale stato di forma.

Consigli Fantacalcio Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Sottil si è ripreso il posto da titolare nel Cagliari e sta ripagando la fiducia con grandi prestazioni. Nel Milan torna Ibra, una presenza importante dal punto di vista non solo tecnico, quanto da quello dell’esperienza e del carisma per uno dei gruppi più giovani di tutto il torneo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS