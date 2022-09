Conference League: la lista UEFA della Fiorentina. Italiano esclude Benassi dalla rosa che affronterà i gironi.

La Fiorentina si appresta ad iniziare il proprio cammino in Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano, settima nello scorso campionato, ha eliminato il Twente negli spareggi, e giovedì dovrà vedersela col Rigas nel gruppo A della competizione.

Il mister ha diramato dunque la lista dei 25 giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di questa competizione, che segna il ritorno dei toscani sul palcoscenico internazionale dopo cinque anni d’assenza. Il mister ha preparato la lista includendovi tutti i nuovi arrivi: dall’attaccante ex Real Madrid Luka Jovic, al terzino Dodo, passando per l’ex Atalanta Pierluigi Gollini e tanto zoccolo duro della squadra che lo scorso anno ha ottenuto la qualificazione al torneo, tra cui il difensore Milenkovic e il terzino Biraghi.

Italiano potrà inoltre fare affidamento su un ritrovato Sottil, protagonista assoluto in queste prime uscite stagionali, cui il prestito a Cagliari un paio di stagioni fa non può altro che aver giovato, Il girone di Conference non presenta avversari particolarmente ostici, eccezion fatta per l’Istanbul Basaksheir, che gode di buona esperienza internazonale. La Fiorentina può quantomeno sperare di passare il turno, per poi regalare all’Italia, chissà, una gioia pari a quella targata Roma lo scorso anno.

Fiorentina: la lista UEFA per i gironi di Conference League

Portieri: Gollini, Terracciano, Cerofolini.

Difensori: Dodo, Milenkovic, Terzic, Igor, Martinez Quarta, Biraghi, Ranieri, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, Zurkowski.

Attaccanti: Cabral, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil.