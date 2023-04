Conference League 2022-23 , calendario con date: Fiorentina-Basilea e West Ham- Az 67 Alkmaar

Ci sono un’italiana, una svizzera, un’inglese, un’olandese. Non è l’inizio di una barzelletta ma è la composizione geografica delle squadre partecipanti alla semifinale dell’edizione 2022-23 della Conference League. La designazione delle due finaliste passerà da due match: Fiorentina- Basilea e West Ham- Az 67.

FIORENTINA- BASILEA

Andata: 11 maggio alle 21 a Firenze, ritorno 18 maggio a Basilea alle 21.

Vi è un precedente tra le due formazioni che risale al 2015 e all’Europa League. In quel caso furono gli elvetici a esultare. All’andata il Basilea si impose per 2-1 a Firenze, al ritorno al “St Jakob Park” terminò 2-2.

Nei rispettivi campionati, la Fiorentina è reduce da otto turni utili di fila e occupa il nono posto con 42 punti. I gigliati hanno nel loro palmares due scudetti, sei Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. Peggio se la passa il Basilea in “Super League” dove è sesto con 36 punti. I renani hanno venti scudetti all’attivo e sono secondi solo al Grasshoppers che ha 27 titoli.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è arrivata alla semifinale superando gli olandesi del Twente per 2-1 e accedendo così alla fase a gironi. In quest’ultima ha ottenuto il secondo posto nel girone A con 13 punti, gli stessi dell’Istanbul Basahsehir ma con una peggiore differenza reti . Nella fase finale della competizione si è sbarazzata dei portoghesi del Braga (4-0 e 3-2), dei turchi del Sivasspor (1-0 e 4-1) e dei polacchi del Lech Poznan (4-1 e 2-3).

Il Basilea di Heiko Vogel , invece, ha cominciato superando per 3-1 il Crusaders proseguendo poi con l’estromissione del Broendby (3-2 dopo i rigori) e dei bulgari del Cska Sofia (2-1). Nel gruppo H ha conquistato il secondo posto alle spalle degli slovacchi dello Slovan Bratislava. Nella fase finale della competizione si è progressivamente sbarazzato di Trabzonspor (0-1 e 2-0), dello stesso Slovan Bratislava (2-2 in entrambi i match e 4-1 dopo i rigori)e del Nizza (2-2 e 2-1).

WEST HAM -AZ 67 ALKMAAR

Andata: 11 maggio alle 21 a Londra, ritorno 18 maggio alle 21 ad Alkmaar.

I londinesi di David Moyes vantano nel loro palmares tre Coppe d’Inghilterra e una Coppa delle Coppe. In “Premier League” non godono attualmente di buonissima salute occupando il 15 o posto con 31 punti. L’Az 67 Alkmaar è invece quarto in “Eredivisie” con 57 punti alle spalle di Feyenoord, Ajax e Psv Eindhoven ed è accreditato di due titoli e quattro Coppe dei Paesi Bassi.

Gli inglesi hanno cominciato il cammino di “Conference” rifilando un secco 6-1 al Viborg e sono poi risultati primi nel girone B con diciotto punti davanti ad Anderlecht, Silkeborg e Steaua Bucarest nel girone B. Hanno poi estromesso l’Aek Larnaca (2-0 e 4-0) e i belgi del Gent (1-1 e 4-1).

L’Az 67 di Pascal Jansen ha cominciato dal secondo turno sconfiggendo per 5-0 il Tuzla City, poi ha rifilato un secco 7-1 agli scozzesi del Dundee United confermandosi un rullo compressore. Nel girone E ha colto il primo posto con 15 punti precedendo Dnipro, Apollon Limassol e Vaduz. Ha poi proceduto nel suo cammino eliminando la Lazio con un doppio 2-1 e i belgi dell’Anderlecht (0-2 e 2-0 ma con un 4-1 a favore dopo i rigori).