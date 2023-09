Con te non vengo: due di picche a Mancini | Resta in Italia e dice no all’Arabia

Non tutti i fedelissimi di Roberto Mancini seguiranno l’ex tecnico della Nazionale, da poco presentato in Arabia Saudita.

Ha tradito gli italiani, non l’Italia, anche se formalmente se dimissioni di Roberto Mancini non sono state accettate dalla FIGC. Che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche pensare a una richiesta di risarcimento.

Ha tradito molti tifosi, non perché se ne è andato dalla Nazionale: ci sta in ambito lavorativo accettare una proposta economica nettamente superiore. Ma con modi e tempi giusti, in quanto allenava una Nazionale a tinte tricolori, non un club qualsiasi.

Tutti concordi in Italia, tutti uniti contro il voltafaccia di Roberto Mancini, trattato a suo dire come “Il mostro di Firenze”. Anche in questo non è stato delicato l’ormai ex commissario tecnico della Nazionale: un paragone fuori luogo, visto il criminale tirato in ballo.

Non si sono spente le polemiche per un gesto che andava fatto prima, magari all’indomani dell’ottima Nations League, o un secondo prima della nomina di coordinatore di tutte le Nazionali, sconfessata dal Mancio neanche una settimana dopo, a favore dei petroldollari.

Caso chiuso? Ancora no

Il caso Mancini fa ancora notizia. Non solo per ciò che ormai tutti sanno, ma per ciò che resta da scoprire. Il nuovo commissario tecnico dell’Arabia è stato presentato in pompa magna, si è legato alla sua nuova nazionale fino al 2027, un anno dopo il Mondiale.

Vuole portare l’Arabia Saudita sul tetto d’Asia, farla crescere con la qualità di quei giocatori che sono riusciti a sconfiggere l’Argentina prima che Messi e compagnia trionfassero nel Mondiale qatariota. Si sa tanto della nuova esperienza del Mancio non tutto. Chi lo accompagnerà nella sua nuova avventura estera?

Un’avventura per molti ma non per tutti

Al momento, quelli che hanno dato l’ok a Mancini e lo seguiranno a breve in Arabia Saudita sono Fausto Salsano e Attilio Lombardo (assistenti tecnici), Massimo Battara (preparatore dei portieri), Claudio Donatelli e Andrea Scanavino (preparatori atletici) e Antonio Gagliardi (assistente tattico). Non Evani, suo vice in Nazionale.

Simone Contran, match analyst Azzurro sì, gli osservatori Giulio Nuciari e Mauro Sandreani (osservatori in FIGC) nì. Il dubbio maggiore riguarda Gabriele Oriali, l’ex team manager, tentato dalla prospettiva dell’avventura – sostiene Gazzetta – ma non ancora deciso se accettare o meno. Il motivo di questa incertezza andrebbe ricercato nelle leggi arabe: per lo stipendio extra large (un ingaggio netto), infatti, bisogna vivere là almeno 183 giorni l’anno, chi torna prima si troverebbe lo stipendio dimezzato. Al netto di uno stile di vita diverso. Diverso come l’atteggiamento che avrebbe dovuto avere il Mancio traditore di molti italiani. Non dell’Italia.