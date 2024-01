Con me tu giochi dal 1° minuto: De Rossi lo chiama e lo mette titolare | Con Mou mai in campo

La rivoluzione dei Friedkin potrebbe riportare in auge dei giallorossi che con Mourinho non giocavano. E con De Rossi sì.

Una delle (poche) colpe che gli si può additare a Mourinho, è quella che ha diviso una squadra: la stragrande maggioranza dalla sua, alcuni ai margini della Roma. Uno su tutti, Chris Smalling. Che guarda caso, appena Mourinho è andato via, è tornato a parlare sui social.

“Non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club – posta il difensore inglese su Instagram – gli mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria”.

L’ex Manchester United, che è tornato ad allenarsi un po’ a sorpresa a Trigoria, continua così: “ Le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false. Avendo escluso ogni esperto consultato il ricorso all’intervento chirurgico, non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue la mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome, antidolorici”.

Insomma, Chris Smalling, che non gioca una partita di Serie A dalla terza di andata (contro il Milan) potrebbe tornare prima del tempo in campionato, sicuramente risolverebbe il problema difesa, uno dei tanti alibi dello Special One.

Chi si rivede

A Roma stanno succedendo cose inspiegabili senza essere dietrologi. Oltre Smalling, anche Renato Sanches sui social ha postato nuovamente foto con la maglia della Roma. Proprio lui, uno che aveva la valigia pronta, se non fosse stato esonerato José Mourinho.

Il centrocampista portoghese aveva rimosso l’immagine del profilo su Instagram per far spazio ad uno sfondo scuro, dopo la sostituzione da record (e da subentrante) nella infelice trasferta di Bologna. Caso strano quella foto è tornata a rappresentare l’account dell’ex Paris Saint Germain.

La Roma secondo De Rossi

Al di là delle congetture su Mourinho, però, c’è molta curiosità per capire come Daniele De Rossi metterà in campo la sua Roma. Due le opzioni. La prima più rassicurante: con la linea difensiva a tre consentirebbe una conoscenza maggiore, visto che è stato il sistema in voga con Mourinho. Ergo: Huijsen, Llorente e Kristensen, centrocampo a quattro con Karsdorp e Spinazzola esterni, Paredes e Bove davanti la difesa; Pellegrini e Dybala a supporto di Lukaku.

Con la difesa a quattro sarebbe subito rivoluzione. Karsdorp e Spinazzola sarebbero esterni bassi, Huijsen e Llorente i due centrali, la novità a centrocampo sarebbe l’inserimento di Zalewski insieme a Pellegrini e a Dybala, davanti ovviamente a Lukaku. Aspettando Smalling e Renato Sanches, a questo punto.