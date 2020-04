Comparazione quote Scommesse sportive: cosa sono?

Possiamo dire che il fenomeno della comparazione quote è cresciuto enormemente negli ultimi anni tra tutti gli appassionati di scommesse. Questo lo si deve al fatto stesso che, nel corso degli anni, il panorama mondiale del gioco è cambiato. Oggi questo è reso possibile grazie ai tantissimi operatori legali AAMS (ADM).

Tutti gli scommettitori oggi vogliono essere informati sulla variazione delle quote inerenti alle scommesse sportive online. Lo fanno ovviamente sempre e solo scegliendo i migliori bookmaker online che offrono:

bonus scommesse;

freebet;

cashback;

bonus senza deposito, ecc.

Nel corso di questo nostro approfondimento potrai confrontare le quote che ti permettono di avere un maggior rendimento da:

scommesse singole; scommesse multiple e a sistema.

comparazione quote scommesse sportive

Comparazione Quote: lista dei siti AAMS (ADM) con i migliori payout

Oggi si conta un numero sempre crescente di siti che offrono una comparazione delle quote su internet. Qui gli scommettitori possono trovare le migliori quote non solo del calcio, ma anche degli altri sport.

L’obbiettivo?

Cercare di ottenere delle vincite più alte nelle scommesse singole e nelle scommesse con accumulatore. Ecco il motivo per il quale è importante trovare dei siti scommesse con quote migliori.

Ovviamente i siti devono essere analizzati tendo conto anche di altri fattori, come:

varietà del palinsesto;

sicurezza nelle transazioni;

l’affidabilità del servizio clienti.

Di seguito alcuni dei migliori operatori AAMS (ADM), legali e sicuri al 100%.

Comparazione quote bookmakers: come scegliere le migliori quote?

Al fine di scegliere i siti che offrono le migliori quote e al fine di comprendere bene in che modo può essere utile la comparazione quote scommesse, si deve ben comprendere un altro aspetto, ovvero il payout, definito come il concetto matematico che sta dietro alla variazione quote scommesse.

Ogni bookmakers riporta una diversa percentuale.

Si tratta di una percentuale che rappresenta proprio il payout, ovvero il margine di guadagno dell’operatore. Se questo non è presente, il payout sarebbe naturalmente del 100%. Di conseguenza, più il payout si avvicina al 100%, più positivo è l’andamento quote scommesse per il giocatore.

Come calcolare il payout?

Al fine di calcolare il payout si deve analizzare il concetto di lavagna. Questo concetto viene meglio compreso con un esempio numerico.

Supponiamo una partita di calcio. Da una parte abbiamo la Squadra X e dall’altra la Squadra Y. Di entrambe le squadre, dobbiamo analizzare le quote.

Esse potrebbero essere:

1= 3.10 = puntando 100 si riceve 310;

X= 2.20 = puntando 100 si riceve 220;

2= 3.40 = puntando 100 si riceve 340.

Ora, possiamo procedere al calcolo della lavagna. Tutto quello che devi fare è dividere per 100 ciascuna quota.

In pratica avremo:

100: 3.10 = 32.26%;

100: 2.20 = 45.45%;

100: 3.40 = 29.41%.

Notate che la somma delle 3 percentuali non dà 100%, bensì 107.12%.

Questo vuol dire che la differenza tra questi due numeri è la lavagna del bookmaker, ossia il 7.12%.

In definitiva rappresenta il margine correttivo con cui il bookmaker si mette al riparo dai rischi garantendosi un suo profitto. Il payout si calcola dividendo 100 per la lavagna. In numeri abbiamo:

100:107.12= 93.35%.

Quando scegli un sito scommesse, devi considerare sempre il payout. Tutti i comparatori di quote non possono prescindere da questo concetto.

Comparazione quote scommesse sicure

La comparazione quote scommesse sicure ti permette di individuare in modo rapido le surebet, ovvero le scommesse vincenti che possono essere piazzate con una determinata certezza di profitto.

Ricercare e trovare surebet sicure gratis è in voga tra gli scommettitori che amano pianificare con cura le loro giocate.

La surebet è definita come una scommessa sicura, vincente al 100%, in quanto si basa su principi matematici e non sulla casualità dell’esito.

Il calcolo si basa sulla differenza di quote dei vari bookmakers inerenti ad un determinato evento.

Come funziona la comparazione quote scommesse?

Semplicemente confrontando l’andamento della variazione quote bookmaker, la quale viene operata per individuare le migliori quote sul mercato del gioco online.

Al fine di trovare le migliori quote calcio nelle scommesse online, si deve utilizzare un comparatore quote presente tra i vari bookmaker.

Al fine di trovare la comparazione quote scommesse più sicura, basta leggere i payout dei vari bookmaker e analizzare quelle che sono le quote più alte per ciascun possibile risultato.

Che cos’è una quota nelle scommesse sportive?

La quota nelle scommesse sportive, rappresenta il valore di una scommessa stimata dal bookmaker in rapporto diretto con le probabilità di realizzazione di un fatto particolare all’interno di un evento sportivo.

La quota vedrà il suo valore sempre più adattarsi alle possibilità che questo evento si realizzi.

Maggiori saranno le chance di capitare durante un incontro sportivo, meno alte saranno le quote proposte per quell’evento.

Ricorda però che la quota non è mai immutabile nel tempo. Essa potrà variare in base a diversi parametri che riguardano la partita scelta. Lo stesso vale per le scommesse in diretta, ovvero le quote live.

Perché comparare le quote dei siti di scommesse?

Semplicemente perché i siti di scommesse, in funzione delle probabilità, determinano una quota che si pone come scopo di determinare le vincite potenziali di una scommessa sportiva.

È fondamentale sapere che una quota modifichi il suo valore sulla base del bookmaker.

Sarebbe bene invece cercare di evitare Siti senza licenza AAMS anche se alcune proposte sono superiori a quelle del mercato certificato.

