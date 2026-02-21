Como in emergenza contro la Juventus: fuori Nico Paz, ma torna Morata

Comodo vs Juventus - Stadiosport.it

Il Como ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di sabato contro la Juventus, ma Cesc Fàbregas dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti per la trasferta dell’Allianz Stadium.

La più significativa è quella di Nico Paz, costretto a saltare la partita per squalifica dopo aver ricevuto un cartellino giallo nel pareggio contro il Milan, raggiungendo così il limite previsto dal regolamento. Una perdita importante per il Como, considerando il ruolo centrale dell’argentino nella fase offensiva e nella costruzione del gioco.

Oltre a Paz, restano indisponibili anche Addai e Goldaniga, entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni e non pronti per il rientro. Le loro assenze riducono ulteriormente le opzioni a disposizione di Fàbregas, soprattutto in termini di profondità della rosa.

Morata torna a disposizione, Fàbregas sarà regolarmente in panchina

Nonostante le difficoltà, il Como può accogliere una notizia positiva: Álvaro Morata torna tra i convocati dopo aver scontato la sua squalifica. Il ritorno dell’attaccante spagnolo rappresenta un rinforzo fondamentale, sia per la sua esperienza sia per la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

Anche Cesc Fàbregas sarà regolarmente in panchina. Il tecnico spagnolo ha evitato una squalifica dopo il acceso confronto con Massimiliano Allegri nel match contro il Milan, episodio che aveva attirato grande attenzione nei giorni successivi alla gara.

Una sfida chiave per la classifica

La partita contro la Juventus rappresenta un momento cruciale per la stagione del Como. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan, la squadra lombarda si trova attualmente a quattro punti dai bianconeri.

Una vittoria a Torino permetterebbe al Como di accorciare le distanze e rilanciare le proprie ambizioni, mentre una sconfitta consentirebbe alla Juventus di portarsi a sette punti di vantaggio, creando un divario significativo in questa fase del campionato.

Juventus, calendario decisivo all’orizzonte

Per la Juventus, la sfida contro il Como segna l’inizio di un periodo particolarmente intenso. I bianconeri dovranno infatti affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Galatasaray, seguito da un importante scontro di Serie A contro la Roma.

Proprio per questo motivo, ottenere i tre punti contro il Como diventa fondamentale per la squadra di Allegri, che punta a consolidare la propria posizione in classifica prima di affrontare un ciclo di partite determinante per il resto della stagione.