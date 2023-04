Commissioni agenti serie A, classifica: la Juventus spende cinquanta milioni

Duecentocinque milioni. La cifra che le società di serie A fanno convogliare sulla voce commissioni agli agenti è di tutto rilievo. E un quarto di essi appartiene alla Juventus che ne ha investiti ben 51. Dopo di lei la classifica vede i nomi di Roma e Inter. “Nonostante la crisi economica e i dati in profondo rosso – spiega Calciomercato.com – il fenomeno di corrispondere cifre importanti ai procuratori per la loro intermediazione”. In un’epoca nella quale si parla di costi esorbitanti nel mondo della sfera di cuoio, insomma, il dato sulle cifre sborsate per i procuratori appare in dissonanza.

“Nell’ultimo anno i procuratori si sono messi in tasca 205 milioni di Euro – spiega ancora Calciomercato.com – certificati dal Tms , il sistema per il trasferimento internazionale”. Una lievitazione molto consistente rispetto al 2015 quando i procuratori intascavano complessivamente circa 84 milioni. Il dato è ora molto vicino al triplo di quella somma.

La causa del primato poco consolante della Juventus è da ricercare “soprattutto negli affari a parametro zero come Di Maria e Pogba per la Juve. Sul discorso dell’elevato esborso della Roma hanno invece inciso soprattutto le voci concernenti Dybala e Matic. Juventus, Roma e Inter, in aggregato, hanno destinato ai procuratori 93 milioni di Euro pari al 45 per cento dell’intera spesa.