Come vedere Spezia – Monza in Diretta Tv e Streaming 28-04-2023

Dove vedere Spezia – Monza, 32° Giornata di Serie A, Venerdì 28 Aprile 2023 alle 20:45. Il match tra la lo Spezia ed il Monza sarà trasmesso in Diretta TV su Sky Sport e Streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv.

Lo Spezia deve evitare il risucchio verso la zona retrocessione mentre il Monza rendere il suo campionato memorabile.

Spezia e Monza si sfideranno venerdì 28 aprile alle 20.45 allo stadio “Picco” con opposti intendimenti.

Reduci dal pareggio per 1-1 con la Sampdoria, gli uomini di Leonardo Semplici si sono portati a ventisette punti e occupano sempre il quartultimo posto. La novità è però che hanno diminuito il loro vantaggio su un Hellas Verona in serie utile da tre turni di cui due vittorie riducendo a un punto soltanto il distacco. Il discorso salvezza è quindi più che mai riaperto quando mancano 7 giornate alla fine e ci sono 3 squadre in 3 punti con Verona a 26, Spezia a 27 e Lecce a 28 punti.

All’opposto il Monza è reduce da due turni memorabili ovvero le vittorie al “Meazza” con l’Inter per 1-0 e in rimonta (da 0-2 a 3-2) contro la Fiorentina.

Imprese che hanno confermato la validità dell’ossatura di un tecnico, Raffaele Palladino, più che mai sotto i riflettori e dato persino nel mirino della Juventus come possibile successore di Massimiliano Allegri.

All’andata a Monza i padroni di casa si imposero per 2 a 0 sullo Spezia con i gol di Carlos Augusto e Pablo Marì.

Guarda Spezia – Monza in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Spezia – Monza in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Spezia – Monza

: Data : Venerdì 28 Aprile

: Venerdì 28 Aprile Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : Sky Sport Calcio

: Sky Sport Calcio Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Spezia – Monza valido per la 32° Giornata di Serie A Venerdì 28 Aprile alle ore 20:45 in diretta Tv su Sky Sport Calcio canale 202 ed in diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Spezia – Monza in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Marco Parolo.

Spezia – Monza, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Spezia – Monza sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Spezia – Monza:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia – Monza in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Spezia – Monza:

Semplici deve reinventare il suo undici a causa di diverse assenze: Dragowski, Moutinho, Nzola e Zurkowski sono alle prese con problemi fisici e il loro impiego appare improbabile. Sicuramente out sarà Holm la cui pubalgia gli ha fatto chiudere la stagione in anticipo. In forse Beck per un problema al piede mentre Maldini deve fare i conti con una lesione al bicipite femorale. Amian è invece tra i diffidati

Per Palladino, invece, nessun problema di formazione con la conferma dell’undici che ha battuto i viola. Il solo rischio risulta l’ex Brescia Machin in diffida. All’andata il Monza ebbe modo di imporsi per 2-0 con le reti di Carlos Augusto e Pablo Marì.

SPEZIA: Dragowski, Amian, Wisniewski, Nikolaou, Bastoni, Bourabia, Esposito, Ekdal, Verde, Gyasi, Kovalenko. All.Leonardo Semplici

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Colpani, Caprari, Mota Carvalho. All.Raffaele Palladino.

ARBITRO

Antonio Rapuano di Rimini