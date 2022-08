Come vedere tutte le partite di Serie A in Diretta su DAZN, Tim Vision e Sky

Anche voi vi state chiedendo dove e come vedere tutte le partite del Campionato di Serie A 2022/2023 in diretta Tv e Streaming?

In questo articolo faremo un pò di chiarezza e vi spiegheremo come seguire tutte le partite di Serie A in Diretta Tv e Streaming in base ai diritti acquisiti dalle diverse piattaforme che comprendono DAZN, Sky e Tim Vision.

L’anno scorso per il campionato di Serie A 2021-2022 l’esclusiva per trasmettere in Diretta tutte le partite di Serie A era prettamente in mano a DAZN, con i rispettivi pacchetti di 19,99 per i primi 14 mesi, per poi passare successivamente ad un rinnovo pari a 29,99.

Sky invece poteva trasmettere sul satellite e digitale terrestre sui canali Sky Calcio solo la diretta di 3 partite per ciascuna giornata di Campionato.

Offerta DAZN per vedere la Serie A 2022-2023 in Diretta:

Guarda tutte le partite di Serie A e B in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Quest’anno DAZN offre due diversi abbonamenti:

• DAZN STANDARD: al costo di 29,99€ al mese, che consentirà a tutti gli abbonati di poter guardare i contenuti in contemporanea solamente se i dispositivi saranno appoggiati alla stessa connessione Internet e alla stessa abitazione.

La visione delle partite in diretta sarà possibile anche su due dispositivi contemporaneamente purché, come già specificato, siano entrambi connessi alla stessa rete e si trovino nella stessa abitazione.

• DAZN PLUS: al costo di 39,99€ al mese, abbonamento che invece consentirà la visione in contemporanea degli eventi e i contenuti trasmessi on-demand su due dispositivi registrati, anche se non connessi alla medesima rete e non necessariamente localizzati nella stessa abitazione.

Inoltre, Dazn Plus permetterà ai propri abbonati di poter associare un massimo di sei dispositivi allo stesso account.

Entrambi i pacchetti DAZN permetteranno agli utenti di guardare in diretta tutte le partite della Serie A Tim (di cui 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva), Europa League, il meglio della Conference League, la Serie BTK, La Carabao Cup e molto altro ancora.

Clicca Qui per abbonarti a DAZN.

Diretta Partite Serie A 2022-2023 su Sky, come vedere i canali Zona DAZN:

Come nella scorsa stagione gli abbonati a Sky Calcio potranno vedere 3 partite di Serie A in diretta in coesclusiva con DAZN.

Fino al 4 settembre si può usufruire dell’offerta Sky con i pacchetti Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90€ al mese anziché 30€ al mese. L’Offerta Sky Smart scontata per i primi 18 mesi, alla scadenza puoi rinnovare l’offerta allo sconto applicabile.

Da quest’anno chi non ha una connessione a internet stabile e veloce potrà guardare tutte le partite di Serie A in Diretta Tv e Streaming anche sul satellite o digitale terrestre utilizzando i nuovi canali “Zona DAZN” di Sky sul decoder Sky Q.

L’App DAZN, con tutte le 10 partite di Serie A TIM di ciascuna giornata, è disponibile per tutti i clienti Sky Q all’interno della sezione App, insieme a Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

Per accedere all’App Dazn su Sky Q è necessario avere attivo un abbonamento a DAZN e utilizzare quelle credenziali.

Inoltre, i clienti in possesso di un pacchetto Sky Calcio che sono abbonati anche a DAZN, possono aggiungere al loro abbonamento DAZN anche l’opzione che include i canali ZONA DAZN per guardare direttamente sul proprio decoder Sky una selezione di eventi tra cui le 7 partite di Serie A TIM trasmesse in Diretta esclusiva su DAZN ogni giornata e tanti altri contenuti.

Per vedere i canali Zona DAZN sul decoder Sky Q è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche l’abbonamento a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per avere l’accesso ai canali Zona DAZN del decoder Sky Q e MySky.

Quindi vedere tutte le partite di Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Oltre al canale 214 in caso di partite che si giocano allo stesso orario ci saranno altri canali Zona Dazn dal 215 in avanti.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Come guardare la Serie A in Diretta su Tim Vision:

Per tutti gli amanti del calcio e soprattutto della Serie A c’è un’ulteriore possibilità per guardare in Diretta tutte le partite del campionato italiano ed è l’abbonamento con Tim Vision.

Come già per l’anno scorso, anche quest’anno la Tim ha confermato la collaborazione con Dazn.

Il Pacchetto Tim Vision ha un costo di attivazione di 19,99 (da sostenere, dunque, una sola volta), che scende a 9,99 se si è già in possesso della TimVision Box, per poi sostenere un costo mensile di 24.99 euro al mese per i primi 6 mesi, al termine dei quali l’offerta passerà automaticamente a 29,90 al mese.

L’offerta al suo interno include:



• L’intrattenimento Tim Vision;

• Dazn con tutta la Serie A;

• Infinity con Film, Serie tv e la Uefa Champions League;

• Tim Vision Box.



Sarà, inoltre, possibile recedere dall’offerta in qualsiasi momento semplicemente facendone richiesta nell’area riservata ai clienti Tim.

Calendario delle prime 5 Giornate di Serie A e dove vederle in Diretta:

MILAN-UDINESE, sabato 13 agosto ore 18:30 [DAZN]

SAMPDORIA-ATALANTA, sabato 13 agosto ore 18:30 [DAZN-Sky]

LECCE-INTER, sabato 13 agosto ore 20:45 [DAZN-Sky]

MONZA-TORINO, sabato 13 agosto ore 20:45 [DAZN]

FIORENTINA-CREMONESE, domenica 14 agosto ore 18:30 [DAZN]

LAZIO-BOLOGNA, domenica 14 agosto ore 18:30 [DAZN-Sky]

SALERNITANA-ROMA, domenica 14 agosto ore 20:45 [DAZN]

SPEZIA-EMPOLI, domenica 14 agosto ore 20:45 [DAZN]

VERONA-NAPOLI, lunedì 15 agosto ore 18:30 [DAZN]

JUVENTUS-SASSUOLO, lunedì 15 agosto ore 20:45 [DAZN]

2ª GIORNATA (20-22 agosto 2022)

TORINO-LAZIO, sabato 20 agosto ore 18:30 [DAZN-SKY]

UDINESE-SALERNITANA, sabato 20 agosto ore 18:30 [DAZN]

INTER-SPEZIA, sabato 20 agosto ore 20:45 [DAZN-SKY]

SASSUOLO-LECCE, sabato 13 agosto ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-FIORENTINA, domenica 21 agosto ore 18:30 [DAZN]

NAPOLI-MONZA, domenica 21 agosto ore 18:30 [DAZN]

ATALANTA-MILAN, domenica 21 agosto ore 20:45 [DAZN]

BOLOGNA-VERONA, domenica 21 agosto ore 20:45 [DAZN-SKY]

ROMA-CREMONESE, lunedì 22 agosto ore 18:30 [DAZN]

SAMPDORIA-JUVENTUS, lunedì 22 agosto ore 20:45 [DAZN]

3ª GIORNATA (26-28 agosto 2022)

MONZA-UDINESE, venerdì 26 agosto 2022 ore 18:30 [DAZN]

LAZIO-INTER, venerdì 26 agosto 2022 ore 20:45 [DAZN]

CREMONESE-TORINO, sabato 27 agosto 2022 ore 18:30 [DAZN-SKY]

JUVENTUS-ROMA, sabato 27 agosto 2022 ore 18:30 [DAZN]

MILAN-BOLOGNA, sabato 27 agosto 2022 ore 20:45 [DAZN-SKY]

SPEZIA-SASSUOLO, sabato 27 agosto 2022 ore 20:45 [DAZN]

VERONA-ATALANTA, domenica 28 agosto ore 18:30 [DAZN]

SALERNITANA-SAMPDORIA, domenica 28 agosto ore 18:30 [DAZN-SKY]

FIORENTINA-NAPOLI, domenica 28 agosto ore 20:45 [DAZN]

LECCE-EMPOLI, domenica 28 agosto ore 20:45 [DAZN]

4ª GIORNATA (30 agosto-1 settembre 2022)

SASSUOLO-MILAN, martedì 30 agosto ore 18:30 [DAZN]

INTER-CREMONESE, martedì 30 agosto ore 20:45 [DAZN]

ROMA-MONZA, martedì 30 agosto ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-VERONA, mercoledì 31 agosto ore 18:30 [DAZN]

SAMPDORIA-LAZIO, mercoledì 31 agosto ore 18:30 [DAZN-SKY]

UDINESE-FIORENTINA, mercoledì 31 agosto ore 18:30 [DAZN]

JUVENTUS-SPEZIA, mercoledì 31 agosto ore 20:45 [DAZN-SKY]

NAPOLI-LECCE, mercoledì 31 agosto ore 20:45 [DAZN]

ATALANTA-TORINO, giovedì 1 settembre ore 20:45 [DAZN]

BOLOGNA-SALERNITANA, giovedì 1 settembre ore 20:45 [DAZN-SKY]

5ª GIORNATA (3-5 settembre 2022)

FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 3 settembre ore 15:00 [DAZN]

MILAN-INTER, sabato 3 settembre ore 18:00 [DAZN]

LAZIO-NAPOLI, sabato 3 settembre ore 20:45 [DAZN-SKY]

CREMONESE-SASSUOLO, domenica 4 settembre ore 12:30 [DAZN-SKY]

SPEZIA-BOLOGNA, domenica 4 settembre ore 15:00 [DAZN]

VERONA-SAMPDORIA, domenica 4 settembre ore 18:00 [DAZN]

UDINESE-ROMA, domenica 4 settembre ore 20:45 [DAZN]

MONZA-ATALANTA, lunedì 5 settembre ore 15:00 [DAZN]

SALERNITANA-EMPOLI, lunedì 5 settembre ore 18:00 [DAZN]

TORINO-LECCE, lunedì 5 settembre ore 20:45 [DAZN-SKY]