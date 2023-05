Come vedere Roma – Inter in Diretta Tv e Streaming 06-05-2023

Dove vedere Roma – Inter, 34° Giornata di Serie A, Sabato 6 Maggio 2023 alle 18:00. Il match tra la Roma di Mourinho e l’Inter di Inzaghi sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Una sfida profumata di storia. E di ambizioni europee. Roma contro Inter. Nella sfida in programma sabato 5 maggio alle 15 all'”Olimpico” si preannunciano fuochi d’artificio. Ambedue le compagini hanno un occhio ben puntato sull’Europa, destinazione “Champions League”.

La Roma vuole raggiungerla ma nel frattempo è impegnata anche a cercare di salire sul gradino più alto dell'”Europa League”. Giovedì 11 maggio alle 15, infatti, i giallorossi ospiteranno i tedeschi del Bayer Leverkusen. L’Inter, invece, ha l’occhio verso la conquista della stessa “Champions” e ha già il pensiero alla sfida d’andata della semifinale con i cugini del Milan in programma mercoledì 10 maggio alle 21.

La classifica dice Roma settima con 58 punti e Inter quarta con sessanta. La squadra di Josè Mourinho e quella di Simone Inzaghi arrivano all’appuntamento con un ben diverso ruolino di marcia. I giallorossi non vincono da tre gare avendo raccolto due pareggi con Milan e Monza dopo il 3-1 al passivo con l’Atalanta nel trittico tutto lombardo.

L’Inter, invece, ha ritrovato se stessa con tre vittorie di fila con Empoli, Lazio e Verona con un quoziente realizzativo impressionante di dodici reti, una media di quattro a partita, e una sola subita. Spettacolo assicurato, quindi, tra due squadre che, visto il blasone, hanno la vocazione a scrivere un campionato di tutto rilievo.

La Roma dovrà fare a meno dello squalificato turco Celik espulso nel match contro il Monza per doppia ammonizione. Dybala e Ibanez sono in diffida e dovranno fare attenzione a non rimediare un cartellino giallo che farebbe scattare per loro la squalifica. Fermi ai box per infortunio sono Belotti per frattura alla cartilagine costale, El Shaarawy per lesione al flessore, Llorente per lesione al bicipite femorale e Smalling per distrazione al flessore della coscia sinistra.

Sul fronte Inter, Acerbi, Dumfries e Mkhitaryan sono in diffida, fermi per infortunio sono invece Dalbert, Gosens e Skriniar, il primo per lesione al crociato, il secondo per lussazione alla spalla, il terzo per un intervento alla schiena che ha posto fine anzitempo alla sua stagione.

Come vedere Roma – Inter: in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Roma – Inter

: Data : Sabato 6 Maggio

: Sabato 6 Maggio Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Roma – Inter valido per la 34° Giornata di Serie A Sabato 6 Maggio alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Roma – Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma – Inter sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Inter:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Inter:

La Roma opterà per un 3-4-2-1 quasi in fotocopia di quello esibito contro il Monza. Rui Patricio presidierà i pali, difesa a tre con Ibanez a destra, Mancini a sinistra e Cristante al centro, centrocampo con Matic e Bove e Zalewski e Spinazzola sugli esterni, in posizione trequartista Pellegrini e Solbakken con Abraham unica punta.

L’Inter punterà sul 3-5-2 con Handanovic in porta, linea a tre difensiva con D’Ambrosio a destra, Acerbi a sinistra e De Vrij centrale, centrocampo a cinque con Calhanoglu, Brozovic, Dumfries, Mkhitaryan e Di Marco e l’ex di turno Dzeko e Lautaro Martinez nel reparto offensivo.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Solbakken, Abraham. All.Josè Mourinho.

INTER: Handanovic, Dumfries, De Marco, Acerbi, De Vrij, D’Ambrosio, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dzeko, Lautaro Martinez. All.Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Precedenti e Statistiche di Roma – Inter:

Roma e Inter si sono affrontate 213 volte, 94 le vittorie dei nerazzurri, 62 quelle dei giallorossi. I segni ics sono invece stati 57. Se si restringe il campo alle sole sfide in massima serie , Roma e Inter hanno incrociato le lame 179 volte con 75 vittorie interiste, 50 romaniste e 54 pareggi.