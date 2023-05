Come vedere Monza – Roma in Diretta Tv e Streaming 03-05-2023

Dove vedere Monza – Roma, 33° Giornata di Serie A, Mercoledì 3 Maggio 2023 alle 21:00. Il match tra il Monza di Palladino e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Monza Roma diretta Streaming su DAZN – 33° Giornata Serie A

La sfida tra Monza e Roma in programma mercoledì 3 maggio alle 21 all’ U Power Stadium sarà trasmessa streaming in esclusiva su Dazn.

Una è la matricola terribile che non fa sconti neppure alle grandi l’altra l’ambiziosa squadra blasonata in corsa anche per la gloria europea. Monza contro Roma. Una partita che promette spunti pirotecnici.

Decimi con quarantaquattro punti, il Monza è reduce da tre vittorie consecutive contro Inter (1-0 al Meazza), Fiorentina (3-2 in casa in spettacolare rimonta dopo l’iniziale 0-2) e Spezia (2-0 al Picco).

Un bottino che ha portato i biancorossi di Palladino al 10° posto con 44 punti. La gioiosa macchina da gol e vittorie di Raffaele Palladino può persino strizzare un mezzo occhio alla zona Europa. E tutto questo alla prima stagione in serie A della sua storia.

La Roma occupa il 4° posto con 57 punti a pari merito con Inter e Milan ed aspira ad ottenere il 4° posto che vale un posto in Champions League la prossima stagione.

Ma, parallelamente, si sta comunque giocando la gloria su un altro palcoscenico europeo ovvero l’Europa League dove prossimamente affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen in semifinale.

I giallorossi vengono dal pareggio beffa in extremis contro il Milan all’Olimpico che ha pareggiato al 97°. In precedenza i giallorossi avevano perso a Bergamo contro l’Atalanta per 3 a 1.

Tra i brianzoli non si registrano nè infortuni nè squalifiche, il solo ex Brescia Machin risulta in diffida.

La Roma deve invece fare i conti con diverse assenze di rilievo: Matic è fermo ai box per squalifica, Kumbulla e Karsdorp hanno visto il cartello “the end” pararsi davanti alla loro stagione , il primo dopo un’artroscopia al ginocchio, il secondo per lesione al crociato anteriore. Out è anche Belotti per frattura alla cartilagine costale, stesso discorso per Llorente che deve però fare i conti con una lesione al bicipite femorale. Smalling e Wijnaldum non potranno invece rispondere presente perché devono fari conti con una distrazione al flessore della coscia sinistra. Formazione completamente da reinventare quindi per Josè Mourinho.

Guarda Monza – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Come vedere Monza – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Monza – Roma

: Data : Mercoledì 3 Maggio

: Mercoledì 3 Maggio Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Monza – Roma valido per la 33° Giornata di Serie A Sabato 29 Aprile alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Monza – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Monza – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Monza – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Monza – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Monza – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Monza – Roma:

Il Monza di Palladino scenderà in campo con il 3-4-2-1. Di Gregorio presidia i pali, Izzo e Caldirola coprono rispettivamente le fasce difensive di destra e sinistra con Pablo Marì al centro. Ciurria e Carlo Augusto saranno esterni di destra e sinistra a centrocampo con Pessina e Rovella al centro. Colpani e Caprari in trequarti a supporto dell’unica punta Mota Carvalho.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Celik e Ibanez. A centrocampo si sono Cristante e Bove al centro con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco Solbakken e Pellegrini a sostegno dell’unica punta Abraham.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. All: Palladino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibañez; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All: Mourinho

Precedenti e Statistiche di Monza – Roma:

I precedenti ufficiali sono quattro di cui l’ultimo e unico in Serie A è il match dell’andata all’Olimpico del 30 agosto scorso vinto dalla Roma con un netto 3 a 0 grazie alla doppietta di Dybala e gol di Ibanez.

Per il resto le due squadre si sono affrontate in Serie B nella stagione 1951-52 con due vittorie della Roma.

L’unica vittoria del Monza contro i giallorossi è stata in Coppa Italia 1988 in casa per 2 a 1.