Come vedere il Gran Premio di Miami di F1 in Diretta Tv e Streaming 07-05-2023

Come vedere il Gran Premio di Miami di Formula 1 in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva di Qualifiche e Gara su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno. Su Tv8 andrà in onda la differita di qualifiche e gara del GP di Miami. E’ possibile vedere il Gran Premio di Miami in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Quinta prova del Mondiale di Formula uno 2023, il Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Miami in Florida si correrà domenica 7 maggio alle 21.30 con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4k e in streaming su Now. Lo si potrà seguire in differita su TV8 a partire dalle 23.30.

Riuscirà il campione del mondo Max Verstappen della Red Bull a ritornare alla vittoria soffiandola al compagno di squadra Sergio Perez? E le Ferrari saranno capaci di confermare l’ottima prova fornita in Azerbaijan con il terzo posto di Charles Leclerc al primo podio di questo mondiale e il quinto di Sainz? Mercedes e Aston Martin riusciranno a inserirsi nella lotta per la vittoria?

Sono alcuni degli interrogativi a cui il Gran Premio degli Stati Uniti in programma domenica 7 maggio alle 21.30 sul circuito di Miami in Florida dovrà fornire una risposta.

I punti che separano Verstappen da Perez sono soltanto sei, 93 contro 87. L’olandese ha potuto constatare , in queste prime prove del mondiale, come il messicano non abbia alcuna intenzione di vivere alla sua ombra ma voglia giocarsi a fondo quello che sarebbe il suo primo titolo mondiale.

Una sfida affascinante che rievoca alcuni scontri interni di cui la storia della Formula Uno è piena: Senna- Prost in Mc Laren, Mansell- Prost in Ferrari, Piquet- Mansell in Williams. Insomma, non c’è un primo o un secondo pilota in casa Red Bull e i primi quattro appuntamenti lo hanno detto con estrema chiarezza.

Quella che sta per corrersi è la 2° edizione del Gran Premio di Miami. Lo scorso anno fu Max Verstappen a salire sul gradino più alto del podio con la sua Red Bull precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Le Ferrari, dal canto loro, hanno avuto dalla prova di Baku indicazioni di progresso e rinascita . Per la prima volta in questo Mondiale di F1 2023 Charles Leclerc ha potuto chiudere sul podio con l’unico rammarico di non avere saputo capitalizzare la pole position che aveva ottenuto nelle prove del venerdì. Ma anche Carlos Sainz, con il suo quinto posto, ha trovato finalmente qualche motivo per sorridere.

Il team principale Frederic Vasseur è stato di eloquenza limpidissima affermando di recente che a Miami si attende ulteriori progressi da vettura e prove dei due piloti.

Nel discorso potrebbe inserirsi anche l’Aston Martin. Fernando Alonso ha per la prima volta mancato il podio a Baku dopo esserci sempre andato nei tre Gran Premi precedenti e dimostrando, a quarantun anni suonati, di essere ancora un campione di razza non a caso con due titoli mondiali alle spalle. Ma a Baku sono emerse buone indicazioni anche da Lance Stroll che si è detto soddisfatto della progressiva confidenza presa con la sua vettura.

E in cerca di gloria ci va anche la Mercedes finora non brillantissima con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e con George Russell ma comunque sempre in grado di potersi ritagliare un ruolo da protagonista. Sia Hamilton sia Russell si sono detti rammaricati per il non esaltantissimo avvio del mondiale rispetto al blasone della squadra ma del pari convinti che margini di progresso ve ne siano in abbondanza.

Nel ruolo di outsider potrebbero spuntare le Mc Laren di Lando Norris e Oscar Piastri che hanno ottenuto, rispettivamente, il nono e undicesimo posto con il primo entrato in zona punti. E ha sicuramente ben impressionato anche Yuki Tsunoda che con la sua Alpha Tauri è già finito in zona punti due volte, sia pure con solo due punti all’attivo, e ha dimostrato di avere preso confidenza con la sua vettura a differenza del compagno di squadra Nyck De Vries che finora non è terminato neppure a punti, unico con il pilota della Williams Logan Sargeant.

Riscossa cercasi per Haas e Alpine, due scuderie che, nei primi tre Gran Premi, si sono rivelate troppo discontinue. A Baku Kevin Magnussen, per la scuderia americana, era stato per una certa frazione di gara in zona punti ma si è poi smarrito nel finale mentre Nico Hulkenberg ha accusato problemi alle gomme che gli hanno fatto perdere mordente. Operazione rilancio anche in casa francese con Pierre Gasly ed Esteban Ocon al di sotto delle aspettative nell’ultima gara. Cercano di tornare a sorridere anche Williams e Alfa Romeo, probabilmente le scuderie meno brillanti in questo primo scorcio di stagione.

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Sky Sport 1

Streaming: Sky Go, Nowtv

Il Gran Premio di Miami di Formula 1 dalle ore 21:30 di domenica 7 Maggio sarà trasmesso in diretta Tv in esclusiva su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e inseieme a loro come insider dai box c’è Roberto Chinchero.

Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro di qualifiche e Gara del Gran Premio di Miami di F1 rispettivamente a partire dalle ore 23:30 di sabato e domenica.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI MIAMI:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Miami in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Miami di Formula 1.

Programma e Orari Gran Premio di Miami 2023:

Venerdì 5 Maggio

ore 20:00 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 ore 23:30 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Sabato 6 Maggio

ore 18:30 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 Ore 22:00 Qualifiche – Sky Sport F1

Domenica 7 Maggio

ore 21:00 Gara – Sky Sport F1

Programmazione differita su TV8 GP Miami 2023:

Sabato 6 Maggio

ore 23:30 Qualifiche – TV8

Domenica 7 Maggio

ore 23:30 Gara – TV8

Gp Miami, caratteristiche del circuito:

Primo GP disputato a Miami nel 2022

Lunghezza della pista: 5.412 metri

Numero di giri in Gara: 57

Distanza di gara: 308,326 chilometri

Record della pista: 1’31″361 (Max Verstappen, 2022)

Ultimo vincitore: Max Verstappen (Red Bull Racing)

Il circuito dove si correrà il Gran Premio di Formula 1 di Miami sorge nell’area adiacente all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, arena dei Dolphins nella NFL, ed è stato progettato analizzando oltre 30 diversi alternative di layout al fine di garantire grande spettacolarità.

Il tracciato cittadino di Miami è caratterizzato da diciannove curve lente e tre rettilinei e misura 5,41 km.

I 3 lunghi rettilinei del circuito cittadino di Miami costringeranno tutti i team a cercare un assetto più scarico possibile in modo da sfruttare al massimo l’utilizzo del DRS che è consentito in tutti e 3 i rettilinei.

Il punto più impegnativo è in curva 17, dove le monoposto passano dagli oltre 310 km/h a 66 km/h in appena 113 metri ed in 2,7 secondi con i piloti che sono soggetti a 5,3 G di decelerazione.

Il circuito cittadino di Miami è un misto tra Baku e Jeddah, ma a differenza dell’Arabia Saudita il tracciato è più largo e non ci sono curve cieche per questo motivo è considerato molto sicuro.

Classifica Piloti F1 2023:

Verstappen punti 93, Perez 87, Alonso 60, Hamilton 48, Sainz 34, Leclerc e Russell 28, Stroll 27, Norris 10, Hulkenberg 6, Piastri, Norris, Ocon e Gasly 4, Zhou e Tsunoda 2, Magnussen e Albon 1, Sargeant e De Vries 0.