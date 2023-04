Come vedere il Gran Premio di Azerbaijan a Baku di F1 in Diretta Tv e Streaming 30-04-2023

Come vedere il Gran Premio di Formula 1 di Azerbaijan sul circuito di Baku in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva della Gara su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno a partire dalle 13:00. Su Tv8 andrà in onda la differita alle 18:00. E’ possibile vedere il GP di Azerbaijan in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

A 4 settimane di distanza dal Gran Premio di Australia vinto da Max Verstappen torna il Mondiale di Formula 1 2023 con il Gran Premio di Azerbaijan che si correrà domenica 30 aprile sul circuito di Baku.

La cancellazione del Gran Premio di Cina sul circuito di Shanghai ha aperto una vera e propria voragine nel calendario di Formula 1 2023 e tra la gara di Melbourne e quella di Baku c’è stato quasi un mese di pausa.

Da questo week end in poi inizia un periodo intenso per il Mondiale di Formula 1 e ci saranno ben cinque Gran Premi in sei settimane. Il week end dopo Baku si correrà subito a Miami e poi, dopo due settimane, inizierà la tripletta sugli storici circuiti europei con i Gran Premio di Imola, Montecarlo e Spagna al Montmelò.

Ancora una volta questo week end tutti a caccia di Max Verstappen il campione del mondo in carica della Red Bull che comanda la classifica del Mondiale di Formula 1 dopo 3 prove con 69 punti e 15 di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez e 24 sull’iberico Fernando Alonso dell’Aston Martin.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan, quarta prova del mondiale di F1 2023 che si corre sul circuito di Baku è giunto alla sua 6° Edizione. La prima volta che si è corso a Baku è stato nel 2017, nel 2020 non si è corso causa pandemia Covid19.

L’Albo d’oro del Gran Premio di Azerbaijan vede sinora 5 vincitori differenti con 3 vittorie Red Bull e 2 Mercedes.

La prima edizione del 2017 sul circuito di Baku ha visto trionfare Daniel Ricciardo su Red Bull, poi ci sono state le vittorie di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas su Mercedes.

Infine dopo il vocie ci sono state le due vittorie Red Bull con Sergio Perez nel 2021 e Max Verstappen l’anno scorso.

Dopo le vittorie nelle ultime due edizioni qui a Baku le Red Bull cercano conferma così come l’Aston Martin che, con Alonso, ha finora conquistato tre podi in altrettante gare.

Le Mercedes sono anch’esse in cerca di una convalida dei loro progressi. La Ferrari punta al rilancio avendo finora mancato il podio e ottenuto come migliore risultato il quarto posto di Carlos Sainz nel Gp del Bahrain, prova inaugurale del mondiale.

Finora sono andati a punti diciotto piloti su venti. Gli unici ancora a secco sono Logan Sargeant della Williams e Nyck De Vries dell’Alpha Tauri.

Il Gran Premio dell’Azerbaijan sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sul satellite su Sky Sport F1 HD alle ore 13:00 di domenica 30 Aprile. Sul digitale terrestre andrà in onda solo la differita su TV8 di qualifiche e Gara del GP di Baku alle ore 18:00 di domenica sera.

E’ possibile guardare il GP dell’Azerbaijan in Diretta Streaming Live su pc, smartphone e tablet su Sky Go e nowtv.

Questo week end a Baku ci sarà la prima Sprint Race della stagione con la novità che si sarà una sua qualifica a se stante che si correrà al sabato mattina al posto delle FP2. La Sprint Race non determinerà più l’ordine di partenza per il Gran Premio della domenica che sarà definito dalle qualifiche del venerdì pomeriggio.

Come vedere il Gran Premio dell’Azerbaijan di F1 a Baku in Diretta Tv e Streaming Live:

Questo week end in Azerbaijan si correrà anche una delle 6 Sprint Race della stagione ed i programma sarà leggermente diverso dal solito con una sola sessione di prove libere il venerdì mattina e le qualifiche il venerdì pomeriggio. Il sabato ci sarà la Sprint Race.

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Sky Sport 1

Streaming: Sky Go, Nowtv

Il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 a Baku dalle ore 13:00 di domenica 30 Aprile sarà trasmesso in diretta Tv in esclusiva su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e inseieme a loro come insider dai box c’è Roberto Chinchero.

Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro il Gran Premio di Azerbaijan di F1 a partire dalle ore 18:00 di domenica con un ampio pre gara.

TV8 trasmetterà in differita in chiaro anche le qualifiche alle ore 22.00 di venerdì, la Sprint Race 18.45.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI AZERBAIJAN:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Azerbaijan in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1.

Programma Gran Premio di Azerbaijan 2023:

Venerdì 28 aprile

Ore 11:30 – 12:30 Prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15:00 Qualifiche Gran Premio di Azerbaijan – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 29 aprile

Ore 10:30 Sprint Shootout – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15:30 Sprint race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 30 aprile

Ore 13:00 Gara: Gran Premio di Azerbaijan – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

F1 Gp Azerbaijan il circuito di Baku:

Circuito di Baku

Luogo: Azerbaigian

Pista: Baku

Lunghezza circuito: 6,006 chilometri

Numero di curve: 20, dodici a sinistra e otto a destra

Senso di marcia: antiorario

Giri in Gara: 51

C’è tanta attesa e curiosità per il Gran Premio di Azerbaijan che si corre sul tracciato cittadino della capitale azera Baku, in quello che è stato definito “il circuito cittadino più veloce del mondo”.

Il circuito di Baku si sviluppa quasi interamente sotto il livello del mare e misura 6003 metri.

Progettato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, la pista misura ben 6 km divenendo così la seconda più lunga di tutto il campionato dopo Spa-Francorchamps; a testimonianza di questo, infatti, basti pensare che la corsia dei box misura ben 2,2 chilometri, quasi il doppio di quella di Monza.

Nonostante questo sia un circuito cittadino ed il manto stradale sia soltanto larga poco più di 7 metri, si possono raggiungere velocità davvero elevate ben 340 chilometri orari.

Notevole ed interessante è anche il fatto che sono presenti moltissime caratteristiche che rendono un unicum questo circuito di Baku, come un tratto stretto in salita lungo le mura della città vecchia ed uno in accelerazione che affianca il lungomare. Lo spettacolo è garantito.

Si prospetta, quindi, un Gran Premio d’Europa avvincente ed assolutamente da non perdere!