Come vedere Cremonese- Roma in diretta Tv e streaming e probabili formazioni

La sfida tra Cremonese e Roma sarà trasmessa in diretta streaming on demand su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Massimo Gobbi e in radiocronaca su RaiRadioUno.

L’incontro è in programma martedì 28 febbraio alle 18.30 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.

Una è fanalino di coda e cerca una difficilissima salvezza, l’altra è terza e respira aria d’Europa. Cremonese contro Roma. I giallorossi vogliono mettere il fieno dei tre punti nella cascina della classifica, oltrechè per continuare a dare l’assalto al secondo posto dell’Inter situata a meno tre (44 punti contro 47) e scrollarsi di dosso la convivenza del Milan, anche per vendicare lo “sgarbo” subito dai grigiorossi in Coppa Italia lo scorso primo febbraio. La Cremonese, invece, è a caccia della prima vittoria stagionale sfiorata contro il Torino lo scorso lunedì. Un successo che le consentirebbe anche di raggiungere la doppia cifra di punti rispetto ai nove attuali. La truppa di Josè Mourinho arriva in piena fiducia grazie al successo con il Verona e al passaggio del turno in “Conference League” contro il Salisburgo battuto per 2-0 all'”Olimpico” dopo lo 0-1 dell’andata.

La Cremonese sarà schierata dal tecnico Davide Ballardini con un centrocampo molto coperto con la formula del 3-5-2. La probabile formazione prevede Carnesecchi, Ferrari, Chiriches, Vasquez, Sernicola, Pickel, Benassi, Meitè, Valeri, Tsadjout, Okerekè.

La Roma dello “special one” risponde con Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti.

La gara sarà diretta del signor Marco Piccinini della sezione di Forlì.

I precedenti in massima serie tra Cremonese e Roma sono in tutto quindici con 11 vittorie giallorosse, due grigiorosse e altrettanti segni ics. Il risultato più eclatante risale al 13 ottobre 1929 quando all'”Olimpico” la Roma prevalse per 9-0. L’unico successo grigiorosso in campionato risale al 9 marzo 1950 con il punteggio di 1-0 allo “Zini”.