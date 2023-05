Come vedere Bologna – Roma in Diretta Tv e Streaming 06-05-2023

Dove vedere Bologna – Roma, 35° Giornata di Serie A, Domenica 14 Maggio 2023 alle 18:00. Il match tra il Bologna di Thiago Motta e la Roma di Mourinho sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La sfida Bologna- Roma in programma domenica 14 maggio alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna potrà essere seguita in diretta streaming o tv su DAZN.

Il Bologna di Thiago Motta punta all’ottavo posto mentre la Roma di Mourinho non vuole perdere il contatto con la zona Champions. Profumo d’Europa nella sfida tra Bologna e Roma.

I felsinei non vincono davanti al loro pubblico da oltre un mese: l’ultima loro affermazione si registrò infatti il 2 aprile con un netto 3 a 0 rifilato all’Udinese.

Nelle ultime due uscite casalinghe il Bologna ha pareggiato 1 a 1 contro Milan e Juventus mentre in trasferta è stato sconfitto da Empoli e Verona. Nel posticipo di lunedì gli emiliani hanno pareggiato contro il Sassuolo 1 a 1.

La squadra di Thiago Motta occupa il decimo posto con 46 punti e, dopo la netta sconfitta per 1-3 al “Castellani” con l’Empoli, si è parzialmente rilanciata andando a pareggiare per 1-1 al “Mapei Stadium” contro il Sassuolo.

La Roma cerca invece di ristringere la mano alla vittoria, i giallorossi infatti non vincono in campionato dal 3 a 0 contro l’Udinese all’Olimpico del 16 aprile.

Nelle ultime 4 giornate la Roma ha rimediato 2 sconfitte contro Atalanta a Bergamo e Inter all’Olimpico e 2 pareggi per 1 a 1 contro Milan e Monza.

La Roma è scesa al 6° posto in classifica con 58 punti insieme all’Atalanta, il 4° posto occupato dall’Inter dista 5 punti.

La compagine di Josè Mourinho viene da un acuto in “Europa League” con la vittoria all’Olimpico contro i tedeschi del Bayer Leverkusen nella sfida di andata di semifinale per 1-0 con rete di Bove al 11′ della ripresa.

Guarda Bologna – Roma in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Come vedere Bologna – Roma in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Bologna – Roma

: Data : Domenica 14 Maggio

: Domenica 14 Maggio Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere il match Bologna – Roma valido per la 35° Giornata di Serie A Domenica 14 Maggio alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Bologna – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Bologna – Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Bologna – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Bologna – Roma:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna – Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Bologna – Roma:

Il Bologna dovrà fare a meno dello squalificato Posch. Dominguez, Ferguson e Skorupski sono in diffida. Sul fronte degli infortuni dovranno defezionare Kyriakopoulos , in preda a una labirintite virale, Sansone per uno stiramento al gemello mediale, Soriano per una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e Soumaoro per problemi muscolari.

Nessuno squalificato nelle file giallorosse ma Dybala, Ibanez e Pellegrini sono in diffida. Ai box per infortunio resteranno Kumbulla per lesione al crociato anterore e Llorente per lesione al bicipite femorale.

Thiago Motta schiererà il suo Bologna con il 4-2-3-1 che prevede Skorupski tra i pali, De Silvestri, Sosa, Bonifazi e Cambiaso sulla linea difensiva, Schouten e Dominguez davanti alla difesa, Orsolini, Ferguson e Moro in trequarti e Arnautovic come unica punta.

Nella Roma Mourinho opta per la tradizionale difesa a tre con un 3-4-2-1: Rui Patricio in porta, Ibanez a sinistra, Mancini a destra e Cristante al centro sulla linea difensiva, Celik, Bove, Matic e Zalewski a centrocampo, Solbakken e Pellegrini in tre quarti in appoggio all’unica punta Abraham.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso, Schouten, Moro, Orsolini, Dominguez, Ferguson, Arnautovic. All.Thiago Motta.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Celik, Bove, Matic, Zalewski, Pellegrini, Solbakken, Abraham.

ARBITRO Daniele Orsato di Schio.

Precedenti e Statistiche di Bologna Roma

Bologna e Roma si sono affrontate in massima serie 149 volte e il bilancio è di 51 vittorie rossoblù, 54 giallorosse e 44 segni ics.