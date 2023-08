“Come Dybala”: fuori dalla Continassa si scatena un putiferio | Scoppia la rivolta bianconera

Rivolta dei tifosi bianconeri per una cessione in casa Juventus sempre più probabile, alla Dybala, che proprio non va giù.

Era già accaduto nel giorno in cui Dybala, con le lacrime agli occhi, dava il suo addio allo Stadium. Fu uno degli strappi tutt’ora non ricuciti tra la tifoseria bianconera e l’allora presidenza Agnelli.

Le avvisaglie di quel divorzio mal digerito, si erano manifestate il 3 agosto di quattro anni fa, quando Romelu Lukaku fu un giocatore della Juventus… per un giorno. Strano davvero il destino a volte, la storia sembra ripetersi, ma con altri protagonisti.

La Signora, quasi un lustro fa ma proprio ad agosto, aveva trovato l’accordo con il Manchester United, sembrava tutto fatto, ma l’allora dirigenza bianconera non aveva fatto i conti con Paulo Dybala. La Joya, infatti, s’impuntò, rifiutando di passare in Premier ai Red Devils.

Non contento, l’argentino qualche giorno più tardi segnò in amichevole, con una esultanza particolare, con un messaggio in codice, mostrando il nome sulla maglia, a testimonianza del suo volere e del suo attaccamento all’entità bianconera. Sappiamo tutti come è andata a finire, c’è chi ancora rimpiange tra i juventini la partenza di Dybala.

Accade di nuovo

Sono passati quattro anni da quel gesto, che ritorna di attualità. Romelu Lukaku c’è sempre di mezzo, cambia il personaggio: da Paulo Dybala a Dusan Vlahovic il passo è breve.

L’esultanza dell’attaccante serbo, al centro di un ipotetico scambio col Chelsea per Big Rom o comunque di qualsiasi altra trattativa che lo porti lontano da Torino, dopo la rete del 3-1 al Real Madrid nell’amichevole in Florida, molto simile a quella Dybala di qualche anno fa potrebbe essere letta proprio in quest’ottica.

Il sentiment

Se il sentiment di Dusan Vlahovic è quello di voler restare, proprio come era nelle intenzioni di Paulo Dybala, bisognerebbe ascoltarlo: è il sentiment del popolo juventino che sin da inizio pre-season ha esternato in maniera lampante il suo desiderio: uno degli idoli bianconeri non può e non deve andare via.

Vlahovic sta lanciando segnali, anche social: sul suo profilo Instagram, dopo proprio quel gol al Real Madrid di Carlo Ancelotti, ha voluto ribadire anche su Instagram di sentirsi il “9” di questa Juventus, quasi a voler allontanare l’ingombrante ombra di Lukaku che se ne vorrebbe appropriare. Ora la palla passa alla nuove governance juventina, se ascoltare il grido dei tifosi bianconeri, uno su tutti su Twitter “Non toglieteci Dusan…avete già sbagliato con Dybala non rifatelo ora”, oppure seguire la ragion di stato di Max Allegri, che ha messo Lukaku in cima alla lista dei possibili rinforzi bianconeri.