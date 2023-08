Come Chiesa e Vlahovic: scandalo a Firenze | Se ne va alla Juve?!

Altro intreccio di mercato tra due club che continuano a non amarsi, soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra le tifoserie.

Una rivalità storica, nata dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo, e che continua con il passare degli anni. Quella tra Juventus e Fiorentina, o per meglio dire tra i tifosi delle due squadre, è una storia di una rivalità lunga ormai 40 anni che è composta da sfide scudetto terminate tra mille polemiche e sgarbi di mercato.

Tutto cominciò ad inizio degli anni ’80 quando la Fiorentina si vide sfumare uno scudetto per un presunto torto arbitrale che finì per favorire la rincorsa della Juventus che portò a casa l’ennesimo Tricolore. La storia prosegue e si arriva nell’estate del 1990. Roberto Baggio, il campione più amato di quel momento in Italia, viene acquistato dalla Juventus.

I tifosi della Fiorentina insorgono, scatenano una guerriglia in città, non vogliono perdere il loro calciatore più rappresentativo. L’allora presidente scaricò la colpa sul calciatore che a sua volta rispose di essere stato ceduto senza troppe remore e quasi senza il suo benestare. Una storia finita male in cui tutti ci rimisero.

Da Baggio ai giorni nostri. Ai vari Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Tutti e tre i calciatori simbolo della Fiorentina, in diversi periodi, negli ultimi anni. Tutti e tre ceduti alla Juventus per cifre alte, ma che non hanno di certo fatto contenti i tifosi viola che non hanno potuto far altro che accrescere il loro odio sportivo verso la Vecchia Signora.

Fiorentina e Juventus, un altro affare in vista?

A distanza di appena un anno e mezzo dalla cessione clamorosa di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, ecco che un altro calciatore potrebbe percorrere lo stesso tragitto e passare dal club toscano a quello torinese. Questa volta, però, l’operazione verrebbe favorita dai buoni rapporti che si sono instaurati tra i due club dopo il prestito secco di Arthur.

Il brasiliano è passato dalla Juventus alla Fiorentina, almeno per una stagione, mentre potrebbe fare il percorso inverso il centrocampista marocchino, Sofyan Amrabat. La Juventus, sfumata l’operazione Kessie, si guarda intorno per cercare il nuovo centrocampista di sostanza da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri e punta i radar sul calciatore viola.

Affare Juve-Fiorentina, ecco gli ostacoli

Secondo la Gazzetta dello Sport, il profilo del marocchino convince un po’ tutti, dal tecnico Allegri agli uomini mercato Giuntoli e Manna, ma l’eventuale trattativa non si annuncia semplice. Il giocatore da tempo sta flirtando col Manchester United del suo ex allenatore Ten Hag, sebbene la trattativa non abbia mai percorso la strada verso la fumata bianca.

Resiste una certa divergenza di valutazioni fra i Red Devils e la Fiorentina, che per il suo cartellino non ha intenzione di scendere dai 25 milioni più bonus. Così la Juventus osserva e valuta, consapevole del canale positivo aperto con la società di Rocco Commisso dopo l’operazione Arthur.