Colpo in Serie A, raggiunto l’accordo con lo svincolato | L’estremo difensore firma un biennale

Dopo gli arrivi di Pereyra all’Udinese e Nicola Sansone al Lecce, ancora un altro accordo tra una squadra di Serie A e uno svincolato.

Come succede spesso nel mese di settembre, una volta chiuse le trattative riguardanti la sessione di calciomercato estiva, chi ha ancora bisogno di puntellare la rosa a disposizione, attinge dalla lista dei calciatori che per un motivo o per un altro sono rimasti senza contratto.

Una lista di svincolati che in questo settembre 2023 vede nomi illustri ed è molto più appetibile rispetto ad altri anni. Tra giocatori ad un passo dal ritiro, altri che cercano l’ultimo contratto della loro carriera e chi vuole semplicemente un rilancio dopo annate sfortunate, condizionate da gravi infortuni o andate male, la Serie A sta guardando attentamente a questi calciatori.

Udinese e Lecce, per esempio, hanno già fatto affari in tal senso, mettendo sotto contratto due calciatori che rappresentavano un po’ il fiore all’occhiello di quella lista, almeno per ciò che riguarda gli svincolati che avevano giocato nella nostra Serie A lo scorso campionato.

L’Udinese si è andata a riprendere Roberto Pereyra che ha passato un’estate intera da svincolato, ha rifiutato diverse richieste dall’Italia e dall’estero e alla fine ha deciso di accettare il ritorno in Friuli e continuare la sua lunga storia d’amore ad intermittenza con i bianconeri. Il Lecce, invece, ha trovato l’accordo con Nicola Sansone che approda in Salento dopo gli anni al Bologna.

Svincolati, un ritiro e altri nomi illustri

Faceva parte della lista dei disoccupati eccellenti anche Samir Handanovic che, dopo tanti anni passati all’Inter, anche da Capitano, ha visto scadere il suo contratto e non ha trovato l’accordo per rinnovarlo. Nelle ultime ore è arrivata la decisione di ritirarsi dal calcio giocato e tornare a Milano come dirigente nerazzurro.

Anche Eden Hazard, a soli 32 anni, potrebbe intraprendere la stessa strada del portiere sloveno, mentre cercano ancora sistemazione David De Gea e Roberto Soriano, due tra i nomi più importanti che fanno parte della lista dei calciatori senza contratto.

Serie A, ecco la firma di un altro svincolato

Intanto è arrivata un’altra ufficialità che riguarda un ormai ex svincolato e una squadra di Serie A. Michele Avella è un nuovo giocatore del Frosinone. A confermare l’approdo in giallazzurro dell’estremo difensore è stato lo stesso club laziale. Il Frosinone, dunque, completa il suo parco portieri che era già composto da Turati, Cerofolini e Frattali.

Il Frosinone ha annunciato il trovato accordo con Michele Avella attraverso un post pubblicato su Twitter. Il portiere arriva alla corte di Di Francesco da svincolato e si è legato al suo nuovo club sottoscrivendo un contratto fino al 2025.