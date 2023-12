Colpo di scena: Christian Zapata a parametro zero | Firma a dir poco sorprendente

Christian Zapata torna in pista e firma a sorpresa. Un colpo a parametro zero per il difensore colombiano.

Fu l’Udinese a portarlo in Itala. Era il 2005, Christian aveva 19 anni e il club friulano lo prese per appena per 500mila euro, dai colombiani del Deportivo Cali. Sin dal suo debutto mostra le sue qualità: un difensore centrale dotato di buona velocità ma anche forza fisica.

Abile anche nel gioco aereo, ma quando è concentrato è fortissimo.

Partita dopo partita, riesce a guadagnare sempre più frequentemente una maglia da titolare, formando insieme ad Aleksandar Lukovic e Felipe il trio di difensori della squadra bianconera. Segna la sua prima rete dopo qualche mese, contro la Samp: sarà l’unico gol della sua prima annata, estremamente positiva.

L’anno dopo è un titolare inamovibile come dimostra il suo score: 36 partite sulle 38 in campionato. Trentacinque partite sono da titolare, solo in una occasione entra a gara in corso. Non segna stavolta, ma la media è ancora più alta dell’annata precedente.

Bene anche nella terza stagione di Udine, anche se una frattura del seno mascellare sinistro con spostamento di 6 millimetri e una frattura non scomposta dell’arcata zigomatica sinistra, causate da uno scontro di gioco nelle Qualificazione Mondiali (2010) contro il Perù lo mette kappaò. Gli infortuni lo tormentano: nei suoi 6 anni ad Udine totalizza 194 presenze, di cui 168 in campionato, 16 in Coppa Italia e 10 in Coppa UEFA, segnando complessivamente 5 reti.

Andirivieni con l’Italia

Nell’estate del 2011 viene ceduto a titolo definitivo al Villarreal per 9 milioni di euro circa. Ma per Zapata è solo una parentesi quella spagnola, visto che il Milan lo riporta in Serie A con la formula del prestito oneroso (400.000 euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, pagabili in tre anni. Resterà nella Milano rossonera addirittura fino al 2019.

Zapata diventa un colpo a parametro zero per il Genoa, con cui sottoscrive con un contratto biennale. Che gli permette di raggiungere quota 324 presenze nei massimi campionati europei, mai nessun colombiano era arrivato a tanto, almeno fin quando il record fu tolto da un certo Juan Cuadrado.

Ritorno dal futuro

A 37 anni Christian Zapata non ha ancora chiuso la sua carriera. Il difensore colombiano è pronto a sbarcare in Brasile per indossare la maglia del Vitoria Bahia, squadra neopromossa nel massimo campionato verdeoro.

Zapata giocherà una stagione in Brasile, poi si vedrà. Come ama ripetere il difensore colombiano: “se resto concentrato sono uno dei migliori al mondo”. E se lo dice lui…