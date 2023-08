Colpo dell’ultimo secondo: Simone Zaza a parametro zero | Occasione colta al volo

Attualmente svincolato dopo l’esperienza al Torino, Simone Zaza ha ricevuto un’offerta da cogliere al volo.

Parametro zero, il colpo che qualsiasi direttore sportivo sogna di mettere a segno, soprattutto negli ultimi, frenetici, giorni di calciomercato.

Romelu Lukaku potrebbe diventarlo perché il Chelsea non ha nessuna intenzione di trattenerlo, vorrebbe venderlo, ma ob torto collo potrebbe ammorbidirsi in questi giorni, e in questo caso la Roma diventerebbe una pretendente, nonostante il famigerato avvocato Ledure stia provando a venderlo a destra e a manca, in giro per l’Europa.

Alexis Sanchez è libero da vincoli, l’Inter ha intenzione di riportarlo nella Milano nerazzurra, ma prima in nome del mercato sostenibile deve vendere Correa, se al Siviglia (a titolo definitivo) a Torino (in prestito) alla fine fa lo stesso: spalancherebbe di nuovo le porte al Nino Maravilla, uno dei colpi a parametro zero per cui Marotta ci ha costruito una super carriera.

Alexis Sanchez solo uno dei tanti svincolati presenti sul calciomercato, tra questi anche Simone Zaza, per prenderlo non si deve parlare con nessuno, se non col giocatore e il suo entourage.

Stop (prolungato) and go

È fermo da un anno l’attaccante di Policoro. Era tornato al Torino nell’estate del 2018 dal Valencia, in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 15,6 milioni di euro. Ma, ad agosto scorso, dopo aver iniziato la stagione con i granata senza mai scendere in campo, trova l’accordo per la risoluzione consensuale.

La sua carriera si è fermata lì. Uno stop prolungato che potrebbe terminare proprio negli ultimi giorni di questa travagliata e anomala sessione estiva di calciomercato.

Ricomincio da me

Il suo nome, nel bel mezzo del mercato, era stato accostato al Frosinone di Eusebio Di Francesco, che lo conosce benissimo e sa come utilizzarlo. D’altronde ai Canarini serve una punta centrale visto che Borrelli non può bastare, come dimostrato anche nella prima giornata di campionato contro il Napoli, spaventato con il gol di Harroui, prima del ribaltone made in Osimhen.

Ma la trattativa, pur restante in piedi, non sembra decollare. Sullo sfondo un’altra destinazione per l’ex Azzurro, che potrebbe ripartire da Bari. Il club pugliese è stato baciato più volte dalla Dea Sbendata in questo scorcio di stagione: Caprile e Cheddira hanno salutato i biancorossi, ma Menez ha subito un grave infortunio che ne mette a repentaglio perfino la carriera, senza dimenticare lo stop di Diaw. Da qui l’idea Zaza, un colpo a parametro zero da far esplodere.