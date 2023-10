Colpo “alla Marotta”: a parametro zero dal PSG | Con lui (di nuovo) in finale di Champions

Inter fra graditi ritorni, rinnovi e volti nuovi. Marotta e il marchio di fabbrica: un altro colpo di mercato a parametro zero.

Nella settimana della Champions League, in pieno tour de force prima della nuova sosta per gli impegni della Nazionale di Luciano Spalletti impegnata nelle qualificazioni per Euro 2014 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, tanto mercato per l’Inter.

Marotta al lavoro per il rinnovo di Lautaro, balzato in testa alle priorità se non fosse perché con gli storici quattro gol messi a segno a Salerno (mai nessuno ci era riuscito da subentrante nella storia della Serie A) il Toro sta catalizzando le attenzioni di tutti.

“Rinnovo del contratto? Ci lavoreremo con l’Inter, ma posso confermare che ama l’Inter e che non vuole lasciare questo grandissimo club“. Così l’agente del capitano nerazzurro, Alejandro Camano. Marotta però vuole evitare problemi dell’ultimo momento, per questo è intenzione dell’Inter estendere l’accordo con l’iridato sudamericano ben oltre il 2026, anno di scadenza dell’attuale contratto.

D’altronde Lautaro dopo sole sette giornate di campionato non solo è il top scorer della Serie A, ma è entrato nella top 10 (come ottavo) della classifica riguardante la Scarpa d’Oro, un boccone prelibato per molti big europei, da qui la voglia (di entrambi) di chiudere ben presto la faccenda-rinnovo.

Chi si rivede nella Milano nerazzurra

Samir Handanovic torna all’Inter. L’ex portiere nerazzurro è stato avvistato in tribuna durante Inter-Benfica di Youth League (la Champions delle seconde squadre) terminata peraltro 1-1. Il motivo è ben presto spiegato.

L’estremo difensore sloveno, che ha intenzione di proseguire la carriera come allenatore, tornerà nel club nerazzurro come “consigliere”, non a livello dirigenziale, naturalmente: tornerà utile per valutare i portieri delle giovanili e per osservare possibili obiettivi di mercato in alcune partite specifiche. Già, gli obiettivi di mercato.

Dove c’è un parametro zero, lì c’è Marotta

Se Lautaro rappresenta il presente dell’Inter e Samir Handanovic un passato che torna di moda, Marotta pensa al futuro prossimo, con in mente sempre colpi alla parametro zero. Nasce da qui l’idea Presnel Kimpembe.

Il difensore di Beaumont-sur-Oise, classe 1995, difensore del Paris Saint-Germain, campione del mondo con la Francia nel 2018 col quale ha alzato anche la Nations League 2020-2021. È in scadenza di contratto con i parigini. All’orizzonte non sembra che ci siano margini per il rinnovo all’ombra della Tour. Un’occasione da parametro zero da tenere in considerazione.