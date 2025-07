Colpo a centrocampo per la Roma: accordo raggiunto con il Lens per El Aynaoui

La Roma è vicina a chiudere un’importante operazione di mercato in entrata: secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno raggiunto un accordo totale con il Lens per l’acquisto del centrocampista Neil El Aynaoui, talento marocchino classe 2000. L’operazione si chiuderà per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, inclusi i bonus.

Il trasferimento è ormai ai dettagli finali, ma non esclude la possibilità di un altro rinforzo a centrocampo: la Roma, infatti, continua a trattare con il Palmeiras per Richard Rios, nonostante la complessità delle negoziazioni con il club brasiliano.

Strategia Roma: blindare El Aynaoui per non restare a mani vuote

Il club capitolino ha deciso di accelerare per El Aynaoui per evitare di perdere entrambi gli obiettivi. Le trattative con il Palmeiras per Rios restano infatti complicate, e la dirigenza romanista ha preferito chiudere subito l’affare con il Lens, mettendosi al sicuro su almeno uno dei due rinforzi richiesti da Daniele De Rossi.

I numeri di El Aynaoui: stagione da protagonista in Ligue 1

Neil El Aynaoui arriva a Roma dopo una stagione brillante in Ligue 1 con il Lens. Il centrocampista marocchino ha collezionato 24 presenze nel campionato francese 2024-2025, segnando 8 gol e fornendo 1 assist. Un rendimento sorprendente per un giocatore alla sua seconda stagione nella massima serie francese, dopo essere stato acquistato dal Nancy (Ligue 2) nel 2023 per appena 600.000 euro.

Con quasi 50 presenze in Ligue 1 all’attivo, El Aynaoui è considerato uno dei centrocampisti più interessanti del panorama francese. Il Lens realizza così una plusvalenza significativa, che sarà reinvestita sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Un profilo perfetto per il centrocampo della Roma

El Aynaoui è un centrocampista dinamico, tecnico e offensivo, capace di inserirsi e portare gol dalla mediana. Il suo arrivo alla Roma rappresenta un investimento di prospettiva ma anche di rendimento immediato, in linea con il progetto tecnico impostato da De Rossi. Il giocatore potrà dare nuova linfa al centrocampo giallorosso, affiancando profili come Pellegrini e Cristante, e aumentando le rotazioni in vista dei tanti impegni stagionali.