Colpaccio Timo Werner: a fine anno sbarca in Serie A | Ecco con quale squadra

Il ritorno a casa dal Chelsea non vuol dire che Timo Werner non voglia riprovare il calcio che conta. È l’obiettivo di squadre di Serie A.

C’è una sottile linea rossa tra la voglia di fuggire da Londra e da un Chelsea confuso e confusionario da quando Todd Boehly ha preso il club londinese lasciato da Roma Abramovich, e il desiderio di tornare a casa, dove la sua favola è iniziata.

Era arrivato a Stamford Bridge proprio grazie alle prodezze con il Lipsia in un quadriennio magico (2016-2020) che aveva fatto impennare il costo del suo cartellino, pagato dai Blues qualcosa come 53 milioni di euro.

I gol arrivano subito nell’esperienza londinesi, i trofei pure, primo tra tutti quella Champions League 2021, vinto contro tutti i pronostici dall’allora squadra di Tuchel, nel derby inglese contro il più quotato Manchester City.

Ma la sua seconda stagione a Londra non è un granché per quel goleador che va sì in doppia cifra, ma solo sommando le sue marcature tra campionato e coppe: 12, per i tabloid inglesi si parla di delusione. È l’inizio della fine, anche perché Todd Boehly comincia a spendere e a spandere un po’ a caso: Timo Werner viene fagocitato da tanta confusione.

Casa dolce casa: il ritorno è col botto

Meglio tornare a casa, nel suo Lipsia. Mai scelta fu più azzeccata pensando allo scorso 12 settembre. La squadra di Rose sorprende niente meno che il Bayern Monaco campione di Germania, allenato tra l’altro da quel Tuchel che insieme a Timo Werner riuscì a battere Pep Guardiola nella finale di Champions.

Timo Werner non segna, ma la tripletta di Dani Olmo permette al Lipsia di trionfare con un clamoroso 3-0 all’Allianz Arena. Non ha ancora segnato Timo Werner da quando è tornato, ma ne avrà tempo.

La Serie A piomba su Timo Werner

Dopo una stagione da dimenticare al Chelsea è tornato al Lipsia in cerca di riscatto, ok. Ma la sua valutazione, ovviamente calata, lo fa diventare un bocconcino prelibato per il calciomercato, non tanto per dicembre, ma per giugno.

Secondo alcune indiscrezioni il Milan ci starebbe facendo un pensierino. Certo, attualmente, si tratta di semplici supposizioni di mercato per il gioiellino cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda. Ma il Timo Werner di Lispia (e del primo Chelsea) era un giocatore veloce e performante in progressione, dinamico e tecnico, elogiato per i suoi ripiegamenti e per l’ottimo gioco aereo: tutte caratteristiche che cerca Stefano Pioli.