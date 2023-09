Colpaccio Lookman, è questo il giocatore che serviva | A gennaio può già firmare

L’attaccante nigeriano è ormai un obiettivo di diversi importanti club in giro per l’Europa e potrebbe presto cambiare maglia.

Una carriera che stentava a decollare dopo le grandi premesse fatte intravedere agli esordi, ma che grazie all’Atalanta ha finalmente preso una direzione ben precisa. Ademola Lookman era un attaccante esterno che da anni frequentava il calcio inglese e la Premier League, ma che non riusciva ad esplodere nonostante le grandi potenzialità.

Gli esordi nella Primavera del Charlton, quello assoluto il 15 gennaio 2017 in Premier League con la maglia dell’Everton e i vari passaggi in prestito con le maglie di Lipsia, Fulham e Leicester. Il talento c’è, ma è ancora acerbo e la carriera di Lookman stenta a decollare.

Fino a quando non decide di puntare su di lui l’Atalanta di Percassi che, nell’estate del 2022, spende 15 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Con Gian Piero Gasperini è subito intesa e sintonia perfetta. Gol all’esordio in Serie A contro la Sampdoria e poi una stagione da grande rivelazione del nostro campionato.

Il nigeriano supera nelle gerarchie Zapata e Muriel e, insieme ad Hojlund, forma una coppia ben assortita e letale per gli avversari. La stagione 2022/2023 si chiude con 15 gol in 33 partite, tra tutte le competizioni, e con il record di segnature dell’intera carriera. Lookman, ancora 25enne, ora dovrà riconfermarsi ed essere rimasto a Bergamo può solo fargli bene.

Lookman, ancora a secco in Serie A. Gol con la Nigeria

Questa stagione non è partita come la scorsa. Lookman è ancora a secco dopo tre partite in Serie A e nell’ultimo match di Serie A è anche partito dalla panchina, con Gasperini che gli ha preferito l’ex Milan De Ketelaere. La stagione sarà comunque lunga e con l’Atalanta impegnata anche in Europa League, l’attaccante nigeriano avrà modo per confermare le ottime cose fatte vedere l’anno scorso.

In questi ultimi giorni, intanto, è arrivata la rete con la maglia della sua Nazionale, la seconda in totale, sempre contro Sao Tome & Principe. Una rete che gli darà di certo un’iniezione di fiducia in vista del proseguio della stagione anche a Bergamo.

Lookman, l’interesse per gennaio

Negli ultimi giorni, però, nonostante il mercato estivo sia chiuso da meno di due settimane, è circolata una suggestione di calciomercato che lo vorrebbe lontano da Bergamo. Lookman sarebbe infatti terminato nel mirino della Juventus.

I bianconeri potrebbero perdere uno tra Vlahovic e Chiesa e starebbero pensando proprio all’attaccante nigeriano per andare a tappare il buco lasciato da un’eventuale cessione di uno dei due big. Per ora, come detto, solo una suggestione di mercato, ma non è un mistero che Lookman piaccia a Cristiano Giuntoli che potrebbe cercare di prenderlo nelle prossime sessioni di mercato.