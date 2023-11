“Colpa dei dirigenti”: adesso Totti lo può raccontare | È successo l’ultimo anno alla Roma

Si continua a parlare di extra campo in casa Roma. L’ultima l’ha rivelato direttamente Francesco Totti, lo storico capitano giallorosso.

È un periodo che in casa Roma si parla più di extra campo che di quanto accade sul terreno di gioco di una stagione, almeno finora, luci e ombre. Hanno cominciato Fabrizio, DillingersNews e i loro siluri a infastidire.

Prima la storia di Zalewski, che sarebbe dovuto essere il quarto indagato ma che a tutt’ora non risulta iscritti in nessun registro in procura. Botte, risposte e querele anche nel caso di Stephan El Shaarawy.

Anche il Faraone non è iscritti al registro degli indagati. E mentre il pre-durante e dopo di Inter-Roma si era trasformato in un’Inter-Lukaku, ancora Fabrizio Corona e DillingersNews sono tornati a minare la concentrazione di una squadra, quella di Mourinho, chiamata a riscattarsi contro il Lecce.

Il capitano giallorosso è stato tirato in ballo per una storia di escort e di presunto stalking. DillingersNews ha tirato il suo ennesimo siluro, Pellegrini ha risposto per le rime, si è venuto a sapere che in effetto le denunce di una ragazza romena ci sono, il resto lo decideranno le autorità competenti.

Smalling a Londra, Mourinho non l’ha presa bene

Intanto la storia dell’infortunio di Chris Smalling è diventata un caso. Il difensore inglese ha preferito volare a Londra per un nuovo consulto medico per capire i suoi problemi: non prende anti dolorifici e per Mourinho è un altro gesto di mancanza di spirito di sacrificio.

Lo Special One non l’ha presa bene, anche perché prima dell’infortunio Smalling non aveva mai performato come lui sa fare. Tutt’altro. L’allenatore portoghese vorrebbe meno prudenza e più coraggio, per accelerare il recupero e aiutare un reparto che in questa prima parte di stagione è stato l’anello debole, con soluzioni di emergenza come l’arretramento di Cristante sbilanciando l’intero assetto di gioco.

Totti e il retroscena

Nella settimana che porta al derby dei colori contro il Lecce, ecco il retroscena di Francesco Totti a spostare il focus sulla Roma, fuori dal campo. La verità è che quando nel calcio non servi più non c’è più rispetto. Se Maldini, Del Piero, Baggio, io siamo fuori dal calcio significherà qualcosa, no?”.

Non ci è andato tanto per il sottile l’ex bandiera giallorossa: “Ho passato trent’anni nella Roma rinunciando ad altri ingaggi, al Real Madrid – ricorda Totti, in uno stralcio di un’intervista al Corsera – il modo in cui è finita la mia storia con la Roma, sì, mi è dispiaciuto”. Un piccolo j’accuse, insomma. Ma per la sua Roma, questo e altro: “Con un ruolo definito tornerei – conclude – e mi piacerebbe con Mourinho”. Bisogna sbrigarsi, quindi, ad oggi la permanenza dello Special a Roma è in forte, fortissimo, dubbio.