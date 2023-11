Clausola rescissoria ridicola: 12 milioni di euro e va all’Inter | Si chiude prima di Natale

Ausilio e Marotta in faccende affaccendati per portare ulteriori rinforzi per un’Inter pigliatutto in questa stagione.

Lontano col corpo vicino col cuore Zhang carica moralmente la sua Inter, quanto mai decisa a fare incetta di trofei, in Italia ma anche in Europa.

Chiamate con Inzaghi e messaggi per scuotere i giocatori: la doppia sfida alla Juve all’orizzonte (dopo la pausa), mentre sta facendo di tutto per tenersi la società, oggetto del desiderio dell’ambizioso Zilliacus.

Dalla Cina ha visto il prezioso blitz di Champions contro il Salisburgo, “whatsappando” col match winner Lautaro Martinez. Ennesima telefonata a Simone Inzaghi, il “suo” allenatore, l’uomo che lo stesso Steven Zhang ha definito un “dono”. Il ritornello tendente a un diktat: la seconda stella. E ancora.

Sempre in contatto con Marotta e Ausilio, definiti in tutte le interviste la torcia per indicare la via. A quanto pare gli uomini mercato nerazzurri hanno preso alla lettera l’incarico presidenziale. I profili da Inter sono stati identificati.

La strategia di calciomercato resta sempre la stessa: più qualità, ma a costo zero. Con questo piano sono stati presi Stefan de Vrij e Henrikh Mkhitaryan, una strada solcata anche per arrivare ad Onana, che sarà pure andato via subito ma ha permesso all’Inter di intascare quasi 60 milioni di euro al Manchester United, andarci a guadagnare con Sommer, numeri alla mano. Tanto per ricordarlo, anche Marcus Thuram è stato preso a parametro zero.

Calciomercato Inter, nuovi parametri zero all’orizzonte

C’è da rimpiazzare Pavard, che ne avrà per un bel po’. Così si alzano le quote di Tiago Djaló, difensore portoghese del Lille, seguito anche dai cugini del Milan e dalla Juve, ma dalla Spagna si sottolinea l’interesse, forte, del Barcellona.

In tanti vogliono il lusitano. I motivi sono da rintracciare nella rapidità abbinata alla potenza, non capita tutti i giorni di avere sotto mano un 23enne alto più di un metro novanta. Che non ha nessuna intenzione attualmente di rinnovare con il club francese. Tiago Djalò ma non solo.

Clausola troppo bassa per non essere considerata

L’Inter sta seguendo anche il talentuoso Assan Ouédraogo, centrocampista, classe 2006, in forza allo Schalke. Anche in questo caso ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del giovane tedesco nel giro della nazionale teutonica, che ha rappresentato sia a livello Under 16 e Under 17. I suoi genitori sono del Burkina Faso e potrebbe anche decidere di rappresentare la nazione africana.

Non è un parametro zero Assan Ouédraogo, ma c’è quella clausola rescissoria che è troppo bassa per non essere quantomeno considerata: 12 milioni. C’è concorrenza dall’estero, ma le due milanesi ritengono, per validi motivi su entrambi i fronti, di avere seminato la concorrenza. Soprattutto per questa Inter pigliatutto.