Clausola rescissoria pagata: Marotta ha detto basta | Prepara le valigie e va all’Inter

Ore di mercato caldissime in casa Inter. Tre affari su cui lavorano i nerazzurri alla svolta decisiva per la conclusione.

Il mercato dell’Inter sta vivendo ore caldissime che saranno cruciali per la prossima stagione e per la composizione della rosa da dare a disposizione di Simone Inzaghi per tentare l’assalto alla seconda stella e a quello Scudetto che è stato mancato per due stagioni consecutive, nonostante la conquista di altri trofei e della finale di Champions League.

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono molto impegnati in questi giorni e stanno lavorando su tre tavoli diversi. Tre tavoli che porterebbero ad Appiano Gentile quasi tutte le pedine mancanti allo scacchiere tattico dell’ex allenatore della Lazio.

Il primo tavolo di trattativa, che è anche quello più vicino dall’essere risolto in maniera positiva, è quello riguardante il centrocampista offensivo dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il serbo, di origini tedesche, è molto vicino ad essere un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa è stata definita nei minimi dettagli sulla base di un prestito oneroso attorno ai 5 milioni di euro ed un obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni. Ai friulani andrà in prestito con diritto di riscatto ed eventuale contro riscatto da parte dell’Inter, il giovane Fabbian.

Altro tavolo di trattativa, al momento quello più complicato, riguarda Gianluca Scamacca che è stato individuato dai nerazzurri come la punta che manca per completare il reparto offensivo. L’Inter ha fatto un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto ed ha il sì del calciatore, ma in queste ore si è inserita l’Atalanta che ha superato l’offerta, sia per il cartellino che per l’ingaggio, dei nerazzurri milanesi.

Inter, le trattative in ballo

Gianluca Scamacca vuole l’Inter, ma il West Ham preferisce l’offerta dell’Atalanta. L’Inter non intende fare altre offerte, forte del sì del calciatore e, se i londinesi non accetteranno l’offerta interista, virerà su altri profili per quel che riguarda la prima linea.

Ore decisive, quindi, soprattutto per apparecchiare definitivamente il terzo tavolo di trattative in cui si trovano impegnati i dirigenti nerazzurri. Yann Sommer dovrebbe a breve trasferirsi a Milano così come ormai da tempo si era intuito. La volontà del portiere elvetico è stata fondamentale.

Inter, Marotta paga la clausola ed il calciatore sbarca a Milano

La trattativa è rimasta in stand-by nelle ultime settimane perché il Bayern Monaco era alla ricerca di un portiere per sostituire Sommer, avendo Neuer ancora infortunato. Portiere che ancora non ha trovato. L’Inter, però, che ha l’accordo da tempo con il calciatore, non può più aspettare.

Se i bavaresi non lasceranno partire a 4 milioni di euro Sommer, come da accordi presi in precedenza tra i due club, il club nerazzurro pagherà la clausola di 6 milioni e si assicurerà il prossimo numero uno dopo la partenza di André Onana. Ci sarà soltanto da capire, poi, come si agirà per il portiere di riserva. Restano in piedi le opzioni Emil Audero della Sampdoria e quella che vorrebbe Filip Stankovic, che ben si è comportato nelle amichevoli estive, promosso come dodicesimo.