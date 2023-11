Clausola rescissoria nel contratto: allarme rosso Dusan Vlahovic | Tutto deciso alla Continassa

Giuntoli nella fase dei rinnovi. Gatti, Rugani e Locatelli. Ma il caso più spinoso è quello di Dusan Vlahovic.

I rinforzi arriveranno in casa Juventus, quasi scontato prevederlo viste le squalifiche a medio-lungo termine di Pogba e di Fagioli. Già Fagioli. Un altro polverone in arrivo per il centrocampista bianconero, visto che nonostante il danno e lo stop forzato sta per rinnovare con la Signora, con tanto di aumento di stipendio.

Nonostante lo scandalo scommesse, la Juve e Nicolò Fagioli avrebbero trovato un accordo per estendere l’attuale contratto in scadenza a giugno 2026, fino al 2028. Diverse testate, da Sky a Tuttosport passando per Mediaset, assicurano come l’intesa sia stata definita in ogni dettaglio.

Ovviamente “Il meritato riconoscimento per aver pienamente espresso e condiviso i valori della Società”, scrive Stewie. “Il prezzo del silenzio?”, ipotizza tale Mario. “Premiato il merito”, commenta in maniera sarcastica un altro utente. E ancora: “Juve Style”, “esempio perfetto per i giovani…”, fino ad arrivare a un quasi scontato: “Ci avrei scommesso”.

A prescindere dai pareri social, quasi inevitabili vista la portata di un rumor che sta facendo davvero rumore, questo per la Juventus è il periodo dei rinnovi: prima si faranno, prima Giuntoli potrà far spesa al mercato.

Calciomercato Juventus, sotto a chi tocca

Dopo Gatti, che ha esteso il proprio contratto mettendo nero su bianco a un contratto fino al 2028, sarebbero in dirittura di arrivo i rinnovi sia di Daniele Rugani che avrebbe detto sì a un ingaggio dimezzato (si vocifera da tre milioni di euro alla metà) per 3 o 4 anni, sia per Manuel Locatelli su cui chi sta trattando per prolungare fino al 2028, con riduzione dello stipendio.

Ma non c’è dubbio che il caso più spinoso sarà quello di Dusan Vlahovic, sacrificabile questa estate e ora intoccabile nonostante un po’ troppa discontinuità. La voglia di rinnovo c’è, ma tra il dire e il fare…

Juventus-Vlahovic, su cosa si sta discutendo

Dario Ristic, agente dell’attaccante serbo, a breve incontrerà nuovamente la dirigenza bianconera a pochi mesi di distanza da un primo summit con Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, che dette esito positivo, ovvero la disponibilità di Dusan Vlahovic a trattare il rinnovo. Ora i tempi sembrano maturi.

L’idea della Juventus è di rinnovare con l’ex Fiorentina per uno se non due anni di contratto, trovando una formula che consenta al club di alleggerire l’ammortamento e il monte ingaggi senza scontentare il centravanti. Attualmente Dusan ha un accordo con stipendio a salire, da 7,5 milioni di euro annui (più bonus) fino a un massimo di 12,5 milioni. Attualmente prende corpo l’idea di un inserimento della clausola di rescissione, un po’ come è stato già fatto per De Ligt. Il resto uscirà fuori dal prossimo, imminente, colloquio.