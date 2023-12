Clamoroso Zirkzee, trovata la clausola nel contratto: paghi questo e te ne vai

Un po’ stella della rivelazione Bologna, un po’ personaggio del momento. La situazione contrattuale di Joshua Zirkzee e il suo futuro prossimo.

I dettagli fanno sempre la differenza. Ecco, provate a digitare il nome e cognome in hype nel calcio italiano in questo momento. Lautaro Martinez? No. Joshua Zirzkee: non passa giorno che la stella del Bologna non finisca nell’orbita di qualche club di grido. Italiani o straniero.

Francamente non potrebbe essere altrimenti: è dall’inizio della stagione che l’attaccante olandese sta mostrando dettagli, tanto per rimanere in tema, proprio del giocatore talentuoso, che forse non segnerà tanto, ma delizia la platea come pochi.

Il Bologna che già era uscito indenne dal Meazza in campionato contro l’Inter rimontando addirittura un 2-0 pronti-via, è tornato a San Siro per eliminare i campioni in carica di Coppa Italia, al termine di un match incredibile, sbloccato proprio dall’Inter all’extra time, prima di un clamoroso ribaltone.

Ufficialmente sono stati Sam Beukema e Dan Ndoye i castigatori della squadra di Simone Inzaghi. Negli annali ci sarà scritto questo, per sempre. Eppure, al di là delle parate di super Ravaglia, tutti ricorderanno l’incontro, come la notte magica di Joshua Zirkzee. Che alla Scala del calcio ha servito un bis di assist da urlo, incantando tutti.

Strano il suo destino

Non sarà il miglior dei goleador e per certi versi il suo destino è davvero strano: a differenza di molti talenti che nascono qua e là prima di finire in un grande club, l’attaccante olandese del Bologna è partito dall’alto, dal Bayern Monaco.

Un diamante troppo grezzo per rimanere con i campioni di Germania. Una meteora a Parma, un’esperienza all’Anderlecht, tanta panchina al Bologna. Almeno prima dell’arrivo di Thiago Motta, che ne sta esaltando le sue immense qualità.

Avanti il prossimo per Joshua Zirkzee

L’ultimo nome che si è messo in fila per l’attaccante di Schiedam, classe 2001, risponderebbe al nome di una Juventus che non reputa più Vlahovic incedibile e si sta guardando attorno. Il suo sguardo, come rivelato da Tuttosport, è rimasto incollato sul talento del Bologna.

Già, il Bologna. Fu il primo club a interessarsi, andando a guardare il giocatore sul campo. Convinse il Bayern con otto milioni e mezzo e una promessa legale: i bavaresi prenderanno il 50% della plusvalenza in caso di vendita. Zikrzee sarà un nome caldissimo questa estate, la sua quotazione è arrivata a 40 milioni, una cifra che potrebbe non bastare se continua così. Il Bayern ha una sorta di prelazione, che non sembra voler esercitare visto che sta cercando un goleador da affiancare a Keane. Oppure uno che segni quasi quanto l’inglese. Meglio sfruttare i vantaggi economici della valorizzazione che il Bologna ha fatto dell’olandese. Così saranno felici tutti: il Bayern, il Bologna, e Zirkzee stesso.