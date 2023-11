Clamoroso Tonali: “Rescissione del contratto” | La bomba arriva da Newcastle

Non è affatto scontato che Sandro Tonali resti a Newcastle. I nuovi scenari che potrebbero aprirsi per il centrocampista di Lodi.

Allo stato attuale della vicenda, l’unica certezza è la squalifica di Sandro Tonali, che si è protratta di qualche giorno per la lentezza dell’iter burocratico nell’ufficializzazione dello stop forzato, motivo per cui l’ex centrocampista del Milan ha giocato scampoli di partita in Premier contro il Crystal Palace (4-0 con tanto di scroscio di applausi per l’Azzurro) con annessi minuti nell’ultimo turno di Champions contro il Borussia Dortmund, impostosi 1-0 al St. James Park.

La squalifica alla fine è arrivata, allargata a livello internazionale come confermato dalla stessa FIFA. Una squalifica fortemente alleggerita (come per stato per Fagioli) grazie al patteggiamento.

Diciotto mesi totali (a differenza di Fagioli causa aggravante di aver scommesso sia sul Brescia quando era con le Rondinelle, sia sul Milan da rossonero, anche se sempre a vincere) dieci dei quali di stop forzato effettivo (niente Euro 2024) otto di prescrizioni alternative.

Certificazione di un percorso terapeutico e disponibilità del giocatore a impegnarsi in un programma di sensibilizzazione nelle scuole e nelle associazioni sportive dilettantistiche. Queste le certezze, poi una pioggia di ipotesi.

I dubbi sul futuro di Tonali arrivano dall’Inghilterra

“La maggior parte dei contratti di lavoro dei calciatori includono clausole relative a “grave comportamento illecito” e “discredito”, che definiscono comportamenti che potrebbero portare alla risoluzione del contratto di uno giocatore“. Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Ludovic Deléchat, ex deputy head legal della FIFA, specializzato in diritto dello sport, sulla squalifica di Tonali e cosa potrebbe decidere di fare il Newcastle.

Nella Premier League in quel “grave comportamento illecito” rientra anche un eventuale squalifica per scommesse, ritenuta una violazione grave, che potrebbe indurre i Magpies a denunciare il Milan nel caso si scoprisse che il club rossonero era a conoscenza delle scommesse del calciatore: potrebbero insorgere questioni legali.

Sandro Tonali, un futuro ancora tutto da scrivere

La spiegazione di Ludovic Deléchat fa capire quali potrebbero essere gli scenari per Tonali, tutti gli scenari, senza sceglierne uno. “Dimostrare tale conoscenza nel caso del Milan è molto complicato – ammette – non penso che il suo ex club rischi qualcosa in questa vicenda”.

Stesso discorso per quanto riguarda il Newcastle. Il club inglese potrebbe anche decidere per la rescissione del contratto, ma su questo punto Deléchat è abbastanza sicuro: “Teoricamente il Newcastle potrebbe risolvere il contratto di Tonali – conclude – ma ci sono considerazioni finanziarie, commerciali e sociali che fanno sì che il club non dovrebbe rescindere il contratto per cattiva condotta”. Ma qui si torna al concetto principe: l’unica certezza ad oggi è la squalifica, il resto lo scopriremo solo vivendo.