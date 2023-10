Clamoroso Thiago Silva: già a gennaio un ritorno “a casa” | Accordo (quasi) trovato

Il campione brasiliano, arrivato alla soglia dei 40 anni, potrebbe fare una scelta di cuore per chiudere la sua brillante carriera.

Una carriera strepitosa costellata da tanti successi, qualche infortunio di troppo e l’amore indistinto e sconfinato di tutti i tifosi che lo hanno ammirato con la maglia della propria squadra del cuore. Una carriera lunga ed una longevità che lo ha trasformato in uno dei più anziani calciatori in attività.

Thiago Silva è stato sicuramente uno dei difensori più forti degli ultimi quindici anni ed ha legato la sua carriera a tre grandi squadre d’Europa: Milan, Paris Saint Germain e Chelsea. Quest’ultimo è il club in cui ancora gioca, di cui ne è leader, bandiera e Capitano e rappresenta anche uno dei pochi superstiti dopo le ultime scellerate e ricchissime campagne acquisti.

Nei Blues, però, nonostante le cose negli ultimi anni non vadano per il verso giusto, il centrale brasiliano è riuscito anche a togliersi la soddisfazione di realizzare un sogno, quello cioè di alzare al cielo la Champions League, conquistata nella finale contro il Manchester City del maggio 2021.

Soddisfazioni che invece, nonostante un’onorata carriera anche con quella maglia, non è riuscito a togliersi con il suo Brasile. Resterà per sempre un suo rammarico, infatti, quel Mondiale casalingo, quello del 2014 in cui Thiago non è potuto scendere in campo per cercare di evitare la debacle storica ed umiliante in semifinale contro la Germania, poi laureatasi Campione del Mondo.

Thiago Silva, un ex mai dimenticato

Tanti tifosi rossoneri, in realtà quasi tutti, lo hanno amato e apprezzato in campo. Nel Milan gioca tre stagioni ad altissimo livello, vince uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana e forma con Alessandro Nesta (al netto dei frequenti infortuni di entrambi in quel triennio) una delle coppie centrali più forti e complete della storia del calcio.

I sostenitori milanisti non dimenticano la sua cessione, avvenuta nell’estate 2012 nell’affare che portò anche Ibrahimovic al Paris Saint Germain e tante volte hanno fatto coincidere quella trattativa di calciomercato con l’inizio del periodo buio del Milan, durato quasi un decennio. Per molti anni hanno sognato un suo ritorno, ma ora il desiderio può essere accantonato definitivamente.

Thiago Silva, ritorno a casa sempre più vicino

Thiago Silva, classe 1984, difficilmente andrà oltre i 40 anni e sembra destinato ad un ritorno in patria. Ad attenderlo ci sarebbe la Fluminense, squadra in cui ha militato dal 2006 al 2009 e in cui si è imposto al grande calcio e che sarebbe pronta ad offrirgli l’ultimo contratto della sua carriera.

Ai microfoni di TNT il 39enne ex Milan ha dichiarato: “Fluminense? Ho un rapporto speciale lì, adesso devo capire cosa fare del mio futuro. Ora non mi espongo, ma voglio pensare al bene dei miei figli e della mia famiglia. Capirò come concludere la mia entusiasmante carriera”.