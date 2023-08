Clamoroso Rugani: comunicazione da Giuntoli | Terremoto di fine mercato

Mentre Max Allegri prepara il bis in campionato, Giuntoli prosegue la sua strategia di fine mercato. Occhi puntati su Rugani.

Una bella Signora. Questa è la stata la Juventus al debutto in Serie A, vincente ma soprattutto convincente, risultato roboante (3-0 all’Udinese) a parte.

Una bella Signora che tutti i tifosi bianconeri vogliono rivedere nell’esordio dello Stadium (che va verso il sold out) contro il Bologna, nel match valido per la seconda giornata, in programma domenica 27 agosto alle 18.30, in diretta in esclusiva su DAZN.

Alla Continassa, esercitazioni di reparto per lo sviluppo della manovra con conclusioni finali ed esercitazioni sulla fase difensiva con classica partitella finale. Max Allegri dovrebbe puntare nuovamente sulla coppia Chiesa-Vlahovic, che hanno fatto sfracelli alla Dacia Arena.

Per il resto, Szczesny in porta, Danilo, Bremer, Alex Sandro il trio difensivo più quotato a partire dal primo minuto; Weah e l’ottimo Cambiaso sugli esterni, centrocampo completato da Miretti, Locatelli e Rabiot.

Al mercato ci pensa Giuntoli

Allegri sembra avere le idee chiare, Giuntoli pure. L’uomo mercato della Juventus prosegue con la cessione degli esuberi cercando di monetizzare il più possibile. Gran parte del lavoro è stato fatto, ma bisogna completare l’opera.

Secondo Sky nel week end si completerà una doppia operazione: Soulè e Kaio Jorge sono vicini al trasferimento al Frosinone: Eusebio Di Francesco li sta aspettando a braccia aperte. Idem per Gianluca Frabotta, anche lui con le valigie pronte: destinazione Bari.

Giuntoli e le novità su Rugani

Come ogni estate che si rispetti, non c’è mercato senza news su Daniele Rugani. Strano davvero il caso dell’ex centrale dell’Empoli, mai titolare in queste otto stagioni in bianconeri, al massimo ceduto in prestito (al Rennes e al Cagliari), ma da sempre ritenuto una risorsa utile da Massimiliano Allegri. Anche quest’anno si era parlato del difensore di Lucca, classe 1994, tra gli esuberi, in odore di cessioni. A quanto pare soltanto un rumors, spento da altre indiscrezioni.

Max Allegri, infatti, d’accordo con la governance bianconera, non si opporrebbe a un suo prolungamento di contratto, fino al 2026. Lo sostiene Tuttosport secondo cui gli verrà proposto di estendere il proprio accordo per altre due stagioni ma di spalmare il suo ingaggio da 3.5 milioni a stagione, nei prossimi tre anni. Trattativa ben avviata, filtra ottimismo per il buon esito delle consultazioni, in programma (tra il procuratore di Daniele Rugani e la Juventus) dopo il termine della sessione estiva di calciomercato.