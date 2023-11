Clamoroso: prestito interrotto e torna di corsa in Serie A | E’ stato un fallimento totale

Gennaio è quasi alle porte ma il calciomercato invernale della Serie A è praticamente già cominciato, accade qualcosa di clamoroso.

L’ultima sosta della Serie A del 2023 in arrivo, serve da prologo per tre punti molto importanti. Il primo è legato alla Nazionale di Luciano Spalletti, priorità assoluta per tutto il movimento calcistico nostrano.

Le sfide contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina sono decisive per capire se gli azzurri parteciperanno direttamente alla prossima kermesse continentale in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, oppure devono passare per il labirinto dei playoff.

Gli altri due punti riguardano la Serie A: Inter e Juventus hanno staccato l’allegra compagnia, allungando pericolosamente in ottica scudetto. Da sosta a sosta hanno sempre vinto e qui finiscono i loro meriti, non in discussione. Le altre no, soprattutto Milan e Napoli, in grande difficoltà seppur per motivazioni differenti.

Inter e Juve sono anche le squadre indiziate a intervenire sul mercato di gennaio, paradossalmente volendo. Sì perché Simone Inzaghi deve sostituire l’infortunato Pavard, la Juventus non può pensare di lasciare così un centrocampo privo di Pogba (squalificato per doping) e Fagioli (squalificato per scommesse).

Calciomercato, un’occasione enorme

Dal mercato arrivano tante indicazioni: l’Inter sta seguendo con particolare interesse Tiago Djalo del Lille, ovviamente a parametro zero, per la Juventus il nome caldo è quello di Kalvin Phillips, che potrebbe arrivare in prestito dal Manchester City.

Ma c’è un’occasione enorme riguardante una vecchia conoscenza del calcio italiano, uno scudettato per la precisione. L’avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray è già giunta al capolinea. Perché? Perché l’ex Napoli, sottoposto dal club di Istanbul ad un regime dietetico perché sovrappeso, è stato sorpreso con un hamburger e per questo messo fuori rosa.

Ndombele, il richiamo della Serie A

Il Gala pare proprio intenzione a interrompere il prestito del centrocampista francese, di proprietà del Tottenham Hotspurs. I londinesi, ovviamente, non hanno nessuna intenzione di tenerlo. La Serie A potrebbe richiamarlo. D’altronde alla Juventus serve un giocatore alla Ndombele, un centrocampista che a livello numerico eleverebbe le rotazioni di Max Allegri, ridotte all’osso senza Pogba e Fagioli.

Anche al Milan servono rinforzi, anche se in quel reparto a breve tornerà Bennacer, ma i tanti infortuni stanno martoriando il gruppo squadra rossonero: oltre che capire il perché, si potrebbe pensare a cambiare. Chissà che a Napoli non venga in mente di riprenderlo, ma lì prima si deve capire il futuro di Rudi Garcia e chi verrà al suo posto.