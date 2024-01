Clamoroso: offerta per Belotti | Con te vinciamo il campionato

Belotti potrebbe lasciare la Roma anche in questa sessione invernale di mercato. Arrivano offerte importanti per il Gallo.

Eppure la stagione era iniziata alla grande. Almeno a livello personale, nonostante la falsa partenza della squadra di Mourinho. Prima giornata, doppietta all’Olimpico contro la Salernitana, i primi gol in campionato con la Roma.

Certo, il “pareggiotto” all’esordio in campionato fu un contentino per i giallorossi, ma almeno Belotti si era sbloccato, e immaginava ben altro futuro, visto che Lukaku non era ancora arrivato. E il Gallo immaginava una stagione da protagonista, proprio nell’anno che si conclude con l’Europeo tedesco.

Un fuoco di paglia, l’arrivo di Big Rom è stata una mazzata per l’ex centravanti del Torino, che ha perso subito la titolarità perché il belga, secondo Mourinho, aveva bisogno di giocare quante più partite possibili, a causa di una preparazione saltata per i noti problemi di mercato.

Belotti accusa il colpo, non sfrutta quelle rare occasioni che lo Special One gli concede, viene perfino superato nelle gerarchie dell’allenatore di Setubal da Azmoun, arrivato nel frattempo per tamponare l’assenza di Abraham.

Ranieri chiama Belotti sull’isola

Non c’è spazio per il Gallo in questa Roma, la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese l’ha confermato. Anche perché sono arrivate già due offerte importanti per l’attaccante della Roma. La prima gli spalancherebbe le porte della titolarità, riaccendendo quella fiammella di speranza di far parte dell’Italia targata Spalletti agli Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Belotti è diventato uno dei due papabili acquisti della dirigenza sarda per Ranieri, afflitto da problemi in attacco dopo gli infortuni di Pavoletti, Lapadula e Shomurodov, senza dimenticare Lovumbo in Coppa d’Africa. Belotti o Defrel, obiettivi del Cagliari. Ma il Gallo è stato accostato anche a un’altra squadra.

Il retroscena di Fabregas

L’attaccante di Calcinate, mister 100 milioni di tempi del Torino, è stato cercato da due club di Serie B. Uno è il Como di Cesc Fabregas, che avrebbe già sondato il terreno per poterlo prendere a gennaio, come ha rivelato il Corsport.

La Roma ci avrebbe fatto anche un pensierino, se non fosse in meno del mercato sostenibile, ma è stato proprio l’attaccante giallorosso a stoppare sul nascere la trattativa. La speranza della Roma di Mourinho è che qualcosa possa sbloccarsi al più presto. Attualmente Belotti è un esubero, un panchinaro. Eppure era cominciato in un altro modo questa stagione. Tant’è.