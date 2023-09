Clamoroso Milan, scambio con Leao | Pazza idea per giugno

Il quinto derby perso di fila ha rimesso in discussione Pioli. Intanto la dirigenza pensa al mercato e a una pazza idea per giugno.

Il pensiero al debutto in Champions League contro il Newcastle dell’ex Tonali alla fine potrebbe fa bene a un Milan uscito notevolmente ridimensionato dal solito derby perso contro l’Inter. Solito perché si è allungata a cinque la striscia nera del Diavolo.

Il giorno dopo le riflessioni proseguono in casa rossonera. Tra i tifosi serpeggia il malumore e quel sentiment mai veramente sopito nei confronti di Stefano Pioli, ritenuto uno dei principali colpevoli del disastro derby. Addirittura più di qualcuno invoca l’esonero con il più classico degli hashtag #Pioliout.

Così, mentre i rossoneri sono tornati in campo per preparare la sfida con il Newcastle, la dirigenza, che già ieri si era fatta sentire negli spogliatoi, ha assistito (con Geoffrey Moncada a bordo campo) alla seduta mattutina e incontrato Stefano Pioli per analizzare meglio la sconfitta di ieri in ogni sua sfaccettatura.

Sì perché il 5-1 fa male: per le proporzioni pesantissime, per il morale, anche volendo per la storia: l’ultimo 5-1 era datato 1974, addirittura dal 1949 che il Milan non prendeva cinque gol dai cugini nerazzurri.

Champions League, operazione riscatto

Meglio concentrarsi sul Newcastle, anche perché il girone è di quelli tosti, visto che ci sono anche PSG e Borussia Dortmund. Pioli potrebbe cambiare qualcosa per la sfida contro gli inglesi, in programma martedì prossimo su SKY oppure in streaming su SKY GO, Infinity+ e NOW.

Due-tre volti nuovi potrebbero entrare nell’undici titolare. Oltre al rientro di Tomori al posto di Kjaer, potrebbe esserci la prima gara da titolare per Samuel Chukwueze. Non è da escludere anche un cambio a centrocampo, con uno tra Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders che potrebbe riposare.

Calciomercato, una pazza idea del Diavolo

Dall’Inghilterra ecco una pazza idea per il Diavolo. A fine stagione, infatti, il Chelsea potrebbe tornare alla carica per un suo autentico sogno proibito: Rafael Leao. L’idea è quella di presentare una super offerta ibrida.

Ibrida perché dovrebbe essere messo sul piatto della bilancia Mychajlo Petrovyč Mudryk, attaccante esterno del Chelsea (classe 2001) e della nazionale ucraina, ovviamente con conguaglio economico. Indicato come uno dei maggiori prospetti della sua età, in grado di giocare su entrambe le fasce, trequartista o all’occorrenza anche falso nove, Mudryk è certamente un profilo interessante, ma la parte migliore dell’offerta deve essere certamente il conguaglio, si sta parlando di Leao, non di chicchessia.