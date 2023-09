Clamoroso Lukaku: la clausola che non ti aspetti è inserita nel contratto | A giugno è un disastro

Subito performante prima del tempo. Ma come farà la Roma a trattenere Lukaku a giugno? No good news.

Contro l’Empoli, alla sua prima da titolare con la maglia della Roma, aveva segnato più per lui che per i suoi, dal momento che la rete del 7-0 parla da sola. In Europa League l’ultima rete di Sheriff-Roma ha portato sempre la sua firma, stavolta decisiva.

La Roma rilancia le sue ambizioni affidandosi per il momento più alla rete di Lukaku che a un gioco che non convince del tutto, complice gli infortuni, di Pellegrini e Smalling su tutti. Per le prossime due trasferte di fila (con Torino e con Genoa) dovrebbe continuare a essere indisponibili entrambi.

Mourinho però può continuare la striscia positiva aggrappandosi a delle certezze. Quella di Lukaku, in primis, quella di Dybala poi. Cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia, sempre quei due sono i giallorossi a fare la differenza.

Lo Special One benedice la LuPa. “Con il fisico che possiede a Romelu fa bene giocare, può migliorare solo così. Paulo per noi è come Bernardo Silva per il City o Mbappé per il PSG. È un giocatore speciale, ma non posso utilizzarlo sempre, va gestito – spiega lo Special One – Col Torino lo farò partire dall’inizio, però magari lo dovrò togliere prima della fine perché si giocherà in mezzo alla settimana col Genoa“.

Occhio al Ranking: quest’anno ha un valore diverso

Chiusa la parentesi europea, la Roma si rituffa in campionato, tenendo d’occhio la classifica del Ranking UEFA, quest’anno più che mai importante in quanto sarà l’ultimo primo della riforma delle tre competizioni europee.

Il successo di Tiraspol contro lo Sheriff, oltre che avvicinare la squadra di Mou alla qualificazione, permette alla Roma di restare tra le top ten. Le regole prevedono un minimo garantito di 3 punti per le squadre che giocano la fase a gironi di Europa League. Dunque i giallorossi sono, appunto, a quota 3 in questa stagione, e cominceranno ad aggiungere ulteriori punti quando supereranno questa soglia.

Una domanda sorge spontanea: che ne sarà di Lukaku

Lukaku al centro del progetto Roma. Almeno per quest’anno ma ogni qualvolta segni l’attaccante belga, il tifoso giallorosso si pone una domanda: che ne sarà di Big Rom a giugno?

Con il Chelsea i rapporti sono buonissimi, d’altronde Boehly e i Friedkin sono amici, ma dopo le separazioni da Mino Raiola e Pastorello è arrivata la terza separazione per Lukaku, a cui è stato dato il benservito da Roc Nation. Non una buona notizia per la Roma, visto che l’ex agenzia che curava gli interessi di Lukaku aveva ottimi rapporti col Chelsea.