Clamoroso Jovic: cambia maglia in Serie A | Va a giocarsi lo scudetto

L’attaccante serbo è ai margini del progetto tecnico della Fiorentina, ma potrebbe essere il rinforzo giusto per un top club.

Una carriera che sembrava destinata a vette altissime, ma che nelle ultime stagioni ha invece avuto parecchie battute d’arresto, tanto da mettere in discussione il reale ed effettivo livello del calciatore in questione. Dopo la stagione di grazia 2018/2019, infatti, Luka Jovic non è più stato in grado di replicare quei numeri e quelle prestazioni.

A soli 21 anni, infatti, l’attaccante serbo aveva fatto intravedere ottime doti tecniche, meravigliose capacità acrobatiche, ma soprattutto un istinto da killer dell’area da rigore che lo aveva portato a realizzare, con la maglia dell’Eintracht Francoforte, ben 27 reti in 48 partite stagionali.

Numeri importanti e significativi che, nell’estate 2019, convincono addirittura il Real Madrid ad investire 60 milioni, più 5 di bonus, per assicurarselo. In Spagna, però, Jovic non replicherà più le strabilianti cose fatte vedere in Germania, tanto che giocherà poco e finirà ai margini del progetto blancos.

Il Real lo manda in prestito per sei mesi, nel gennaio 2021, ancora a Francoforte (dove non si ripete) e poi praticamente lo regala (riservandosi il 50% sulla futura rivendita) alla Fiorentina durante l’estate scorsa. Anche in Italia, però, Jovic vive momenti difficili e perde il posto da titolare a favore di Cabral. I numeri non sono pessimi, ma il serbo non sembra adatto agli schemi di Vincenzo Italiano.

Jovic ai margini del progetto viola

Alla fine di una stagione in cui sfiora, insieme a tutta la squadra, Coppa Italia e Conference League, realizza 13 gol in 47 apparizioni totali, in tutte le competizioni, con la maglia viola, ma soltanto sei in Serie A. Emergono ancora una volta le sue doti aeree e la sua capacità nel realizzare gol con il colpo di testa, ma non è abbastanza per la società toscana.

Ora, fa ancora parte della rosa della Fiorentina, ma dopo l’arrivo di Beltran e N’Zola è terminato decisamente ai margini e la società sta cercando una soluzione che lo porti lontano da Firenze. In questi mesi ci sono state parecchie voci su di lui, ma nessuna trattativa concreta.

Jovic, ecco l’occasione giusta?

Un’ulteriore prova di quanto Luka Jovic sia ai margini del progetto viola, è arrivata dall’esclusione dalla lista Uefa che il calciatore ha ricevuto dall’allenatore Vincenzo Italiano. Questa scelta lo pone ancora di più sul mercato. Nelle ore scorse si è parlato di come il suo agente, Fali Ramadani, lo abbia offerto al Milan.

Il club rossonero è ancora alla ricerca di un’alternativa a Giroud e, vista l’età ed il costo contenuto, circa 2,5 milioni, il nome di Jovic potrebbe anche tornare d’attualità nonostante il rifiuto iniziale della società milanista. C’è inoltre un ottimo rapporto tra il procuratore della punta serba, che ha già chiuso due colpi col Milan (Romero e Pulisic), e i dirigenti rossoneri.