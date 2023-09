Clamoroso Inter, l’ex capitano pronto a tornare | Tifosi scatenati

Dopo aver salutato i nerazzurri al termine della scorsa stagione, in seguito alla scadenza del contratto, è pronto a fare ritorno ad Appiano Gentile.

È tempo di Derby in quel di Milano. Terminata la finestra riservata alle nazionali, il campionato torna con una classica del calcio italiano, che vede di fronte le uniche due squadre ancora a punteggio pieno. Per la prima volta nella storia della Serie A, Milan e Inter si affrontano condividendo la vetta della classifica.

Simone Inzaghi avrà per la prima volta a disposizione la rosa al completo, dal momento che Acerbi ha finalmente recuperato dal risentimento al soleo. L’ex difensore della Lazio, però, è destinato a partire dalla panchina, perché al centro della difesa sarà confermato de Vrij. Anche Sensi rientra tra i convocati, dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare.

In generale, sarà confermata la formazione scesa in campo nelle prime tre giornate di campionato. Ancora panchina dunque per gran parte dei nuovi acquisti, compreso Frattesi, reduce da una doppietta con l’Italia proprio a San Siro.

Probabile formazione: (4-3-3) Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Addio al calcio

Tra gli undici giocatori che hanno lasciato Appiano Gentile nel corso dell’estate, c’è stato anche Samir Handanovic. Undici stagioni in nerazzurro, di cui quattro da capitano, 381 presenze (settimo all-time) e cinque trofei sollevati; un legame importante conclusosi il 30 giugno, a seguito della scadenza del contratto.

Nella giornata di giovedì il portiere sloveno ha annunciato il ritiro dal calcio giocato durante la presentazione del calendario della Curva Nord: «Vi ringrazio per l’affetto e per il supporto. Sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in questi anni».

Altra veste

Il discorso di Handanovic si è chiuso con «Tanto rimango con voi», a conferma delle indiscrezioni lanciate dagli organi di stampa negli ultimi giorni circa un suo possibile coinvolgimento societario.

Il ruolo non è stato ancora definito, ma si può escludere un coinvolgimento diretto all’interno dello staff di Simone Inzaghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dovrebbe firmare un contratto di due anni come collaboratore del gruppo scout, in attesa del patentino di allenatore.