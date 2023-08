Clamoroso Inter: l’attaccante arriva… dal Bayern Monaco | Occasione gigantesca

Simone Inzaghi come Mourinho: Inter a caccia ancora di un attaccante nella settimana che porta al derby del Meazza contro il Monza.

Inter e Roma accomunate dal mercato sostenibile e dalla stessa lacuna da colmare, quella di un attaccante. Certo, situazioni differenti, quella della Roma è molto più grave. Ma Simone Inzaghi ha bisogno della quarta punta per le sue amate rotazioni.

Il passaggio di Edin Dzeko in Turchia, alla corte del ricco Fenerbahce, aveva prodotto un’immediata conseguenza: l’acquisto di Marcus Thuram, per cui l’Inter aveva superato perfino la concorrenza dei cugini milanisti. Poi il caso Lukaku, che ha distrutto la strategia nerazzurra.

Da lì in poi l’Inter si è trovata a trattare gli stessi obiettivi della Roma, invano. Era successo con Alvaro Morata, si era ripetuta la vicenda con Scamacca: tra i due litiganti l’Atalanta gode.

Così si arriva alla settimana che porta al debutto in campionato contro il Monza di Palladino con la Roma che ha il solo Belotti come centravanti e l’Inter con tre punte su quattro: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Correa, quest’ultimo non ancora certo di rimanere.

L’Inter spara a salve

Mateo Retegui (ora al Genoa), Gianluca Scamacca (preso dall’Atalanta), Alvaro Morata (per ora sempre all’Atletico Madrid), Folarin Balogun (il suo nome potrebbe tornare di attualità nel caso i nerazzurri riuscissero a cedere Correa), Beto (alla fine rimasto all’Udinese, un po’ a sorpresa), Marko Arnautovic (sarebbe stato un ritorno) e Mehdi Taremi, per cui c’è ancora margine di trattativa.

Questi i nomi trattati dall’Inter, che adesso starebbe volgendo lo sguardo fuori dall’Italia per trovare l’attaccante che fa al caso di Simone Inzaghi. Spunta un nome nuovo.

Occhi puntati su…

Alla fine il Bayern ce l’ha fatta. Dopo una vera e propria battaglia con il Tottenham, i campioni di Germania sono riusciti a prendere Harry Kane. Che di fatto chiude Choupo-Moting. Il tedesco di origini camerunesi potrebbe diventare l’occasione degli ultimi giorni di mercato.

Da rincalzo, il centravanti del Bayern si è tolto tante soddisfazioni, entrando spesso dalla panchina (per un totale di 88 presenze) ma mettendo a segno 35 gol, conditi da dieci assist. Viene valutato dal Bayern circa dieci milioni di euro, tra l’altro il suo contratto il suo contratto scade anche a giugno. E non sembrano ad oggi esserci margini per un suo rinnovo con il Bayern. È una valida opzione a basso costo, anche per la grande esperienza internazionale, con oltre 50 presenze nelle coppe, sperando che non sarà un altro nome da depennare nella lista dei papabili attaccanti della Beneamata.