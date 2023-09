Clamoroso in Serie A: telefonata notturna a Walter Mazzarri | Proposta la panchina

L’ex tecnico di Inter e Napoli, dopo la brutta esperienza a Cagliari di due stagioni fa, ha ricevuto una proposta. Ore decisive.

Lione e Villareal sono state le prime squadre nei cinque più importanti campionati europei ad aver esonerato il proprio allenatore e ad aver già cambiato durante la sosta per le Nazionali. Potrebbero presto, però, non essere le uniche.

In un week end di campionato che non è ancora terminato e che fa da apripista al grande ritorno delle Coppe europee, infatti, sono successe tante cose e ci sono stati davvero risultati clamorosi e roboanti che potrebbero presto causare altre rivoluzioni in panchina.

Sono tanti gli allenatori che attendono una chiamata e che vengono visti come veri e propri spauracchi da chi una panchina ce l’ha, ma è già messo in discussione a metà settembre. Nagelsmann, che però potrebbe presto accettare di allenare la Nazionale tedesca, Antonio Conte, Graham Potter, Zinedine Zidane, Christopher Galtier.

Sono questi i nomi più importanti tra gli allenatori attualmente disoccupati. Tra gli italiani c’è invece Walter Mazzarri che ormai da anni sembra aver intrapreso la parabola discendente della sua carriera, ma rappresenterebbe comunque un usato sicuro, soprattutto a stagione in corso.

Panchine bollenti, ecco cosa sta succedendo

Sono state ore calde di contatti e di telefonate quelle che si sono vissute nella notte tra domenica e lunedì. Il roboante 7-0 subito dall’Empoli in casa della Roma nella sfida dell’Olimpico, valevole per la quarta giornata di campionato, infatti, ha fatto saltare il banco in casa toscana ed il Presidente Corsi sembra essersi deciso ad esonerare Paolo Zanetti.

Zero punti e zero gol fatti in quattro giornate e questo umiliante 7-0. Record negativi che solo altre tre volte si sono verificati nella storia della Serie A. Tanto basta alla dirigenza dell’Empoli per decidere di cambiare. Ora, però, bisogna scegliere con cura il sostituto per poter riprendere una stagione che sembra già complicatissima.

Mazzarri, i contatti notturni

Nella notte l’agente di Walter Mazzarri ha chiamato il suo assistito dopo averlo proposto al Presidente Fabrizio Corsi. L’ex tecnico del Cagliari, però, non è sembrato molto convinto della destinazione e avrebbe gentilmente declinato la proposta del suo procuratore.

La società empolese, quindi, nelle ultime ore, si sta orientando su un recente ex. In pole position per sostituire Zanetti, infatti, ci sarebbe Aurelio Andreazzoli che ha già allenato l’Empoli nel 2017/2018, da gennaio a giugno del 2019 e nel 2021/2022, stagione in cui arrivò la prima delle due salvezze consecutive.