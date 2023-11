Clamoroso in Serie A: “Squalifica dello stadio” | Giocano senza spettatori

Ancora cori offensivi nel nostro campionato. Questa volta, però, la Lega Calcio sembra orientata ad usare il pugno duro.

In Serie A, sui campi di calcio, ma soprattutto in quasi tutti gli stadi italiani continua ad esserci un problema molto serio, una brutta abitudine che, purtroppo, non si riesce a debellare completamente. La violenza sugli spalti, ma soprattutto fuori dagli stadi, tra tifoserie, continua ad essere un tema d’attualità.

Ma, se ora vengono più facilmente individuati ed allontanati i facinorosi all’interno dei nostri stadi, la stessa cosa non si può dire per quel che riguarda alcuni cori, insulti e striscioni beceri, offensivi, razzisti, ma soprattutto completamente fuori da ogni contesto storico.

Ricordiamo cosa è successo lo scorso anno durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus ed Inter, gli ululati ed i fischi contro Lukaku, la sua esultanza dopo il gol e, infine, la rissa finale con espulsione inclusa al calciatore. In quel caso la società bianconera fu celere e tempestiva ad individuare i colpevoli di tale assurdità e di punirli.

Queste becere usanze, però, non riguardano purtroppo soltanto il colore della pelle e non sempre si parla solo e soltanto di razzismo, anche se quest’ultimo resta un tema di grande attualità, purtroppo, nei nostri stadi. Le offese per cercare di intimorire o scoraggiare un avversario sono molteplici e spesso si può parlare di vera e propria discriminazione territoriale.

Cori e insulti, una piaga senza fine

Tornando al razzismo, però, l’appartenenza ad una Nazione rispetto che ad un’altra, o le origini di un calciatore, sono tutti elementi che vengono stupidamente presi come spunto per offendere e denigrare l’avversario di turno.

E, così, accade che siamo troppe volte costretti anche ad ascoltare la parola “zingaro” rivolta ad alcuni calciatori che provengono da una determinata zona geografica, tra le altre cose molto vicina al nostro Paese. Zlatan Ibrahimovic, in passato, è stato il più colpito da questi insulti, ora invece tocca, sempre più spesso, a Dusan Vlahovic.

Cori razzisti, ecco cosa rischia il club

Dopo quanto successo lo scorso anno a Bergamo, ecco ancora una volta il Franchi di Firenze, il suo ex Stadio, essere teatro dello squallido comportamento di alcuni tifosi viola. Nella gara di domenica sera, vinta dalla Juventus per 0-1 in Toscana, altri cori offensivi sono stati rivolti a Dusan Vlahovic.

Come riferito da Tuttosport, a pagare questo becero comportamenti di alcuni idioti potrebbe essere la società viola che ora rischia la chiusura del settore da dove è arrivato quel “Sei uno zingaro” in direzione del numero nove della Juventus. Resta comunque anche l’ipotesi di una punizione più soft con una semplice multa.